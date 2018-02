GRAU IN GRAU

Wetter ohne Sonne: Trübster Winter seit langem in Österreich

Grau, dunkel und trüb – an manchen Orten scheint die Sonne gefühltermaßen überhaupt nicht. Vor allem im Westen und Südwesten gab es seit Dezember nur wenige Sonnenstrahlen.

Der Winter scheint wieder zurückgekehrt zu sein. Vielen Menschen drückt das trübe Wetter auf die Stimmung, weshalb man sich oft müde und schlapp fühlt. Dabei gibt es einfache Tricks, wie man wieder auf die “Beine kommt”.

Die schwerste Form des Winterblues heißt “Saesonal Affective Disorder”. Das bedeutet, die depressive Phase tritt im Herbst und Winter auf, dauert etwa 90 Tage und die Symptome verschwinden wieder im Sommer. Erhöhtes Schlafbedürfnis, Antriebslosigkeit und Bedrücktheit sind die Folgen.

Schuld daran ist der Mangel an Licht und Sonne. Wenn man Tageslicht sieht wird das Schlafhormon Melatonin abgebaut und Serotonin ausgeschüttet. Im Winter gerät dieses Gleichgewicht außer Kontrolle. Deshalb sollte man sich so oft wie möglich auch im Winter draußen aufhalten. Selbst wenn sich der Himmel in seinem trübsten Grau zeigt, sollte man hinaus, da die Lichteinstrahlung wesentlich höher ist, als im Haus.

Außerdem sollte man sich im Winter regelmäßig Sport treiben, da es den Stoffwechsel anregt und die Serotonin-Produktion ankurbelt. Des Weiteren ist auf die Ernährung acht zu geben. Im Winter steigt die Lust nach Schokolade und Naschereien. Vitamine geraten da oft zu kurz.

Ärzte raten den Tag künstlich zu verlängern. Zwei Wochen lang sollte man sich täglich vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang jeweils maximal eine Stunde vor ein Lichtgerät mit etwa 2500 Lux setzen, berichtet “Focus”. Damit würde man die Stimmung nach bereits einigen Tagen aufhellen.