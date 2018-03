World Series of Poker: Amar Begović räumt Jackpot von 220.000 € ab!

Im tschechischen Rozvadov fand am Montag das Finale des World Series of Poker Circuit im King´s Casino Rozvadov statt. Für den letzten großen Showdown qualifizierten sich 30 Spieler, doch Amar Begović holte sich am Ende den Sieg samt Championship Ring für stolze €220.000.

Begović musste sich in der letzten Runde gegen den Israeli Timur Margolin durchsetzen. Den ganzen Tag lang besiegte er all seine Gegner und holte sich am Ende den Sieg samt Championship Ring für sage und schreibe 220.000,- Euro. Zudem erhielt er als Sieger ein 10.000 Dollar Gratis-Ticket für die Global Casino Championships.