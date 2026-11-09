1.000 Hitzetote in Österreich: 2027 könnte noch schlimmer werden

Während in Antalya 200 Staaten verhandeln, richten Meteorologen den Blick auf ein einziges Jahr. Die Zahl 2027 bekommt plötzlich Gewicht.

Mit einer Warnung vor möglicher Rekordhitze im Jahr 2027 begleitet die WMO den Auftakt der UNO-Klimakonferenz in Antalya. Klimawandel und ein starker El Niño könnten demnach das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen herbeiführen. UNO-Generalsekretär António Guterres spricht von einem „neuen Zeitalter der Klimaextreme“.

Das Wetterphänomen El Niño hat sich seit August verstärkt und dürfte im Dezember seinen Höhepunkt erreichen. Laut WMO-Chefin Celeste Saulo setzt El Niño keine zusätzliche Wärme frei, sondern Wärme, die zuvor von den Ozeanen aufgenommen wurde. Der aktuelle El Niño könnte sich zum stärksten seit 1950 entwickeln.

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Vertreter aus rund 200 Staaten beraten in Antalya zwei Wochen lang über weitere Schritte gegen die Klimakrise. Die Weltorganisation für Meteorologie hält es für möglich, dass 2027 zum heißesten Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen wird. Schon jetzt jagt ein Rekord den nächsten: Die vergangenen zwölf Jahre waren die zwölf wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen, die letzten vier Jahre sogar die vier heißesten überhaupt.

Neue Rekordwerte

Von Jänner bis September 2026 lag die globale Durchschnittstemperatur rund 1,47 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Wegen der statistischen Unsicherheit ist nicht auszuschließen, dass die 1,5-Grad-Marke bereits überschritten wurde.

Der globale Meeresspiegel erreichte heuer einen neuen Höchststand. Die Gletscher verloren weltweit allein 2025 mehr als 400 Milliarden Tonnen Eis.

Folgen weltweit

Wie sich das auswirkt, zeigen aktuelle Zahlen. In Europa gehen heuer mehr als 30.000 zusätzliche Todesfälle auf Hitzewellen, Trockenheit und Waldbrände zurück. In Österreich wurden im Sommer 2026 nach Angaben der AGES erstmals mehr als 1.000 Hitzetote verzeichnet.

In Indien waren im April rund 146,5 Millionen Menschen von extremer Hitze betroffen. Im August kamen im Himalaya bei einem Gletscherabbruch und einer anschließenden Sturzflut mehr als 1.300 Menschen ums Leben.

Im Pariser Klimaabkommen hatten sich die Staaten 2015 darauf verständigt, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen. Mit der derzeitigen Klimapolitik steuert die Welt laut UNO allerdings auf einen Anstieg von rund 2,8 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts zu. Österreich hat das 1,5-Grad-Ziel bereits überschritten, die Durchschnittstemperatur liegt seit der vorindustriellen Zeit um rund 3,1 Grad höher.

Guterres fordert, die Treibhausgasemissionen rascher zu senken, die Abkehr von Öl, Gas und Kohle zu beschleunigen und besonders gefährdete Staaten finanziell stärker zu unterstützen.