1.236 tote Schweine auf Bauernhof in Österreich: Landwirt angeklagt

Nachbarn riechen es zuerst, die Polizei steht vor verschlossener Tür. Erst der zweite Anlauf zeigt, was sich auf dem Hof im Stall abspielte.

Die Staatsanwaltschaft St. Pölten hat einen 30-jährigen Landwirt aus dem Bezirk Amstetten angeklagt, nachdem auf seinem Hof Hunderte tote Schweine entdeckt worden waren. Der Vorwurf lautet auf Unterversorgung der Tiere im Zeitraum von Jänner bis Juli 2026. Für den Mann gilt die Unschuldsvermutung.

Der Anklage zufolge hat der Beschuldigte seine Schweine über Monate hinweg mit zu wenig Futter und Wasser versorgt. 1.236 Tiere sollen deshalb zugrunde gegangen sein.

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Den Betrieb führte der Landwirt ohne Hilfe, er lebte nicht auf dem Hof. Bei seiner Einvernahme gab er an, unter psychischen Problemen gelitten zu haben und den Aufgaben nicht mehr gewachsen gewesen zu sein.

Verwesungsgeruch im Stall

Bekannt wurde der Fall im August, als sich Nachbarn wegen starken Verwesungsgeruchs aus dem Stall meldeten. Eine erste Kontrolle durch die Polizei scheiterte, weil der Landwirt den Beamten den Zutritt verwehrte. Bei einem zweiten Besuch, diesmal in Begleitung einer Amtstierärztin, wurde das gesamte Ausmaß sichtbar.

Die Einsatzkräfte stießen auf rund 400 tote Schweine, die zum Teil bereits verwest waren. Noch am Leben waren 88 Tiere, sie kamen auf andere Bauernhöfe. Den Behörden zufolge kam es in Teilen des Stalls zu Kannibalismus unter den Schweinen, in einzelnen Bereichen blieben nur noch Knochen übrig.

Ein tierärztliches Gutachten liegt bereits vor. Ob der Mann zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig war, soll ein psychiatrisches Gutachten klären.

Der Hof ist geschlossen. Wann das Strafverfahren beginnt, steht noch nicht fest.

Früherer Vorfall

Den Behörden war der Betrieb schon zuvor bekannt. Damals waren dort 55 Schweine erstickt, weil die Lüftungsanlage defekt war.

Den Vorwurf eines generellen Versagens weisen die zuständigen Stellen zurück.

Nach dem früheren Vorfall seien keine weiteren Auffälligkeiten registriert worden.