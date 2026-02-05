10-Millionen-Investition: Dieser Lebensmittelriese schafft dutzende neue Jobs

Millionen-Investment trägt Früchte: In Kakanj verarbeitet ein neuer Industriebetrieb heimisches Obst und Gemüse – mit großen Plänen für die Zukunft.

Die internationale MSH Group hat über 10 Millionen Konvertible Mark in eine hochmoderne Produktionsanlage in Biljesevo bei Kakanj in Bosnien und Herzegowina investiert. Das auf Obst- und Gemüseverarbeitung spezialisierte Unternehmen entschied sich bereits vor drei Jahren für den bosnischen Standort und hat in den vergangenen Monaten den Betrieb aufgenommen. Derzeit beschäftigt die Firma 20 Mitarbeiter.

Firmendirektor Muamer Balihodjic informierte die Besucher über die laufenden Produktionsprozesse und künftige Entwicklungspläne. Er betonte, dass die MSH Group Kakanj als langfristigen Standort für ihre Geschäftstätigkeit in Bosnien und Herzegowina betrachtet. Das Unternehmen strebt an, die Belegschaft auf etwa 70 Beschäftigte auszubauen, wodurch der Betrieb zu einem bedeutenden Arbeitgeber im Lebensmittelsektor der Region aufsteigen würde.

Eine hochrangige Delegation besichtigte kürzlich die neue Anlage, darunter Kakanj-Bürgermeister Mirnes Bajtarevic, der kantonale Landwirtschaftsminister Jasmin Cajic, der Direktor des Instituts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit Muamer Mandra sowie der Leiter der städtischen Wirtschaftsabteilung Mirza Fazlic.

Höchste Standards

Wie das Unternehmen mitteilt, wurde die Investition nach höchsten Standards realisiert – mit besonderem Augenmerk auf Umweltschutz, Arbeitssicherheit und Produktqualität. Die Erzeugnisse der MSH Group haben bereits ihren Weg in die Verkaufsregale gefunden und dienen zudem als Rohstoffe für namhafte Lebensmittelhersteller weltweit.

Die Gemeinde Kakanj begleitete den gesamten Entwicklungsprozess als Partner des Investors in administrativen und institutionellen Belangen. Die Lokalverwaltung bekräftigte ihre Entschlossenheit, allen in- und ausländischen Investoren umfassende Unterstützung zu gewähren.

Lokale Partnerschaften

Ein besonderer Vorteil der Investition liegt in der Schaffung eines verlässlichen Absatzpartners für lokale Landwirte. Diese können nun ihr Obst und Gemüse ohne Sorgen um Zahlungssicherheit oder Marktplatzierung an die MSH Group liefern.

Während des Besuchs wurden auch die Förderprogramme der Gemeinde Kakanj und der Regierung des Kantons Zenica-Doboj thematisiert. Ziel ist es, finanzielle Mittel gezielt an Landwirte zu vergeben, die ihre Produktion ausweiten möchten.

Das Institut für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit des Kantons sicherte zu, alle Akteure der Wertschöpfungskette zu unterstützen, damit die Endprodukte höchsten Sicherheits- und Qualitätsstandards entsprechen.