10 Tipps: Erinnerungen an den Balkan-Urlaub festhalten

Wer ursprünglich aus dem Balkan stammt, der verbringt normalerweise mindestens einen Urlaub im Jahr dort. Dabei gibt es neben der Familie und Rakija noch viele andere Gründe, warum wir die Auszeit am Balkan so lieben.

Nach der Rückkehr kommt erst einmal Katerstimmung auf. Das liegt nicht an den vielen rauschenden Nächten, an denen wir uns das Motto „Danju spavaš, noću ločeš“ (“Tagsüber schläft man, nachts wird gesoffen”) vielleicht etwas zu sehr zu Herzen genommen haben. Sondern es fehlen auch das milde Wetter und die lieben Menschen. Gut, dass es 10 exzellente Möglichkeiten gibt, um die Erinnerungen an den Balkan-Urlaub möglichst lange festzuhalten.

Fotokalender

Nach einem Urlaub hast du wahrscheinlich auch 2.000 Fotos mehr auf dem Handy-Speicher. Damit sie dort nicht eines Tages in Vergessenheit geraten, müssen die Bilder Verwendung finden. Besonders gut gelingt das mit einem selbst erstellten Fotokalender. Dafür besorgst du dir entweder einen Blanko-Kalender aus dem Schreibwarenladen oder erstellst dein Modell online. Bei beiden Varianten solltest du ein Kalenderformat auswählen, das gut zu dem gewünschten Platz passt. Für eine Nische im Hausflur können die Maße ruhig kleiner ausfallen als für die gigantische Wand im modernen Loft.

Damit der Kalender ein echter Hingucker wird, suchst du am besten Bilder aus, die eine schöne Geschichte erzählen. Baue deinen Fotokalender so auf, dass er entweder thematisch oder chronologisch geordnet ist. Gestalte jedes Kalenderblatt in einer Art, dass es alle Blicke auf sich zieht. Das gelingt in der Regel nicht nur mit einem Bild. Deshalb platziere drei, vier oder fünf Schnappschüsse auf einer Seite. Dadurch bietest du dem Auge und dem Geist viel Futter zum Studieren und Erinnern.

Sammelboxen

Falls du weder Zeit noch Lust hast, einen Fotokalender zu erstellen, dann könnten Sammelboxen die richtige Alternative für dich sein. Besorge dir eine schöne Schachtel. Falls du ein Fan von Upcycling bist, kannst du natürlich auch selbst eine hübsche Box basteln. Es ist sinnvoll, wenn du bereits vor der Reise an den Balkan weißt, dass du anschließend eine Sammelbox befüllen willst. Unterwegs kannst du dann unterschiedlichste Dinge speziell für die Schachtel aufbewahren, die du in Erinnerung behalten möchtest.

Ist der Karton fertig, besteht deine Aufgabe drin, ihn mit schönen Urlaubserinnerungen zu füttern. Drucke einige deiner liebsten Urlaubsschnappschüsse aus und lege sie in die Box. Wer möchte, der kann die Schachtel sogar mit auf die Reise nehmen und unterwegs befüllen. Kassenzettel, Steine, Postkarten, Kronkorken und viele andere Dinge eignen sich als Souvenirs. Nach dem Urlaub wirfst du noch einmal in Ruhe einen Blick auf das Sammelsurium. Vielleicht lohnt es sich, ein paar Utensilien auszusortieren? Was auf jeden Fall sinnvoll ist, sind kleine Zettelchen zur Beschriftung. Du kannst dort etwa notieren, wo und wann du den schönen Stein gefunden und mit wem du das Bier zum zugehörigen Kronkorken getrunken hast.

Urlaubstagebuch

Eine der intensivsten Erinnerungen liefert ein Urlaubstagebuch. Besorge dir ein schönes Heft. Du kannst es entweder von zu Hause mitnehmen oder am Balkan kaufen. Versuche so oft wie möglich ein paar Sätze zu Papier zu bringen. Nimm dir vielleicht täglich am Strand ein paar Minuten Zeit, um deine Erlebnisse, Gefühle und Gedanken zusammenzufassen. Selbstverständlich kannst du auch Erinnerungsstücke in das Urlaubstagebuch kleben. Hierfür eignen sich kleine Zeichnungen, Kassenbons, Flaschenetiketten und ähnliche Dinge besonders gut.

Social-Media-Archiv

Vielleicht postest du einmal oder mehrmals am Tag auf Instagram? Wer regelmäßig von seinem Urlaub über Social-Media berichtet, der baut sich dabei automatisch ein digitales Urlaubstagebuch. Wusstest du, dass du die Storys von Instagram auf deinem Handy speichern kannst? Das geht kinderleicht, indem du:

in Instagram auf dein Profilfoto tippst,

dir dort deine persönliche Story anschaust,

währenddessen auf die Menüpunkte tippst,

und anschließend “Speichern” und “Foto speichern” oder “Video speichern” klickst.

Danach findest du die Bilder und Filme aus deiner Story im Fotospeicher deines Telefons.

Blog

Wenn Worte deine Sprache sind, dann kannst du im Nullkommanichts deinen eigenen Urlaubsblog starten. Dafür braucht es in der Grundversion auf WordPress keinerlei Investment. Du wählst einfach ein kostenloses Template aus, gestaltest das Design nach deinen Vorstellungen und kannst loslegen. Erstelle Einträge zu allen möglichen Themen rund um deinen Urlaub. Du kannst Porträts deiner Familienangehörigen mit deren Lebensgeschichten verfassen. Falls dir das Essen besonders am Herzen liegt, dann poste doch Bilder und Rezepte der leckersten Urlaubsgerichte. Alternativ kannst du einfach im Tagebuch-Stil über deine Urlaubstage berichten. Der Blog kann übrigens auf privat gestellt werden, dann bestimmst du, wer mitliest und wer nicht.

Andenken-Ecke

Wie wäre es in der Wohnung mit einer kleinen Balkan-Ecke? Dort werden jedes Jahr die schönsten Erinnerungsstücke an die Reisen hübsch drapiert. Du kannst dir die Ecke wie einen kleinen Schrein gestalten und hier immer deinen Liebsten und der Heimat gedenken. Was genau in der Andenken-Ecke landet, entscheidest natürlich du. Verderbliche Waren sind allerdings eher fehl am Platz. Gut, dass sich der selbst gebrannte Schnaps deines Onkels lange hält.

Film erstellen

Wie wäre es mit einem Kurzfilm mit den schönsten Urlaubserinnerungen? Damit erfreust du nicht nur dich selbst, sondern du kannst das Werk auch deiner Familie auf dem Balkan senden. Optimal ist es, wenn du mit der Filmplanung bereits vor der Reise beginnst. Überlege dir, welche Segmente der Tour du unbedingt aufnehmen willst. Zur Inspiration kannst du dir im Vorfeld auch Filme und Dokumentation über verschiedene Länder ansehen. Was und aus welchen Perspektiven wird dabei gefilmt? Welche Schnitte reizen dich beim Anschauen? Vielleicht schreibst du sogar ein kleines Drehbuch, bevor die Fahrt losgeht. Dann kannst du dich beim Filmen an deinen Vorgaben orientieren. Wahrscheinlich weißt du ohnehin bereits im Vorfeld, wie der Urlaub auf dem Balkan ablaufen wird. Denn schließlich passiert jedes Jahr ungefähr das Gleiche und diese Verlässlichkeit macht es gerade so schön, nicht wahr?

Kulinarische Erinnerung

Bei dem Gedanken an Ćevapčići, Moussaka, Köfte oder Burek läuft dir das Wasser im Mund zusammen? Deine Lieblingsgerichte schmecken nirgendwo so lecker wie bei Oma. Dann lass dir nicht nur eine ordentliche Portion Essen als Wegzehrung einpacken, sondern dir auch die Zubereitung zeigen. Wusstest du, dass durch eine besondere Verschaltung im Gehirn viele Erinnerungen durch Geschmack und Geruch wachgerufen werden? Wenn du deine Lieblingsspeisen nach dem Rezept von Oma kochst, fühlst du dich direkt wie bei deiner Familie auf dem Balkan.

Urlaubsrituale leben

Was macht deine Reisen in den Balkan so besonders? Denk einmal darüber nach, ob es kleine Rituale gibt, die du in den Alltag übernehmen kannst. Vielleicht ist es das abendliche Gespräch mit der Familie, dass dir zurück in deiner Wohnung fehlt. Dann könntest du mehrmals die Woche mit Eltern, Tanten und Onkeln telefonieren. Manchen tut der entspannte Start in den Tag im Urlaub gut. Auch das lässt sich nach der Reise realisieren. Stell dir deinen Wecker einfach etwas früher. So hast du genügend Zeit, deinen Kaffee in Ruhe auf dem Balkon zu genießen und sanft in den Tag zu starten, bevor die Arbeit beginnt.

Nächste Reise planen

Je öfter wir eine Situation durchleben, desto tiefer brennt sie sich in unser Gedächtnis ein. Was spricht also dagegen, direkt die nächste Reise auf den Balkan zu planen? Wenn es der Geldbeutel und die Zeit zulassen, könntest du auch außer der Reihe eine Stippvisite bei der Familie einlegen. Natürlich solltest du deine Überlegungen mit den Liebsten absprechen. Aber wenn sie einverstanden sind, kannst du direkt den Urlaubsantrag stellen und mit den Vorbereitungen für den nächsten Trip beginnen. Beim Packen solltest du unbedingt die aktuellen gesetzlichen Vorgaben der jeweiligen Länder beachten. Dann kann nichts schieflaufen und du kommst sicher an deinem Zielort an.