100 Bewerbungen, keine Antwort: Keine Chance für Jobsuchende über 55?

Hundert Bewerbungen, fast nur Schweigen. Bei Jobsuchenden über 55 steht ein Verdacht im Raum, den ein einziges Datum nährt.

Wer in höherem Alter Arbeit sucht, erlebt häufig Absage um Absage oder gar keine Reaktion. Gleichzeitig sortieren KI-Programme Bewerbungen vor, und es wird vermutet, dass dabei Altersfilter greifen. Die Zahlen des AMS zeigen einen klaren Anstieg der Arbeitslosigkeit unter Älteren, am stärksten bei Frauen zwischen 60 und 64 Jahren.

Martin M. (61) steht seit seinem 15. Lebensjahr im Berufsleben. Vor mehr als einem Jahr verlor der Handelsangestellte seine Stelle, seither sucht er eine Vollzeitanstellung. Mindestens 100 Bewerbungen hat er per E‑Mail verschickt.

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Meist blieb eine Antwort aus, oder es kam eine Standardabsage mit dem Wortlaut: „Wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass wir zur Zeit keine geeignete Stelle Ihrer Qualifikation entsprechend anbieten können.“ Als er nachfragte, bekam er zur Antwort: „Dein Alter hat bei unserer Entscheidung keine Rolle gespielt.“

Die IT-Trainerin Iris S. (56) schildert: „In letzter Zeit kommen die Absagen entweder sofort oder gar nicht mehr.“ Bei 20 Bewerbungen erhalte sie höchstens in 30 Prozent der Fälle eine Rückmeldung, aus 50 Bewerbungen sei lediglich eine einzige Einladung hervorgegangen.

Dass KI die Bewerbungen vorsortiert, bringt sie zu der Vermutung: „Da hab ich offenbar das falsche Geburtsdatum.“ Zu den gängigen Absagetexten zählt außerdem: „Es gibt Kandidat:innen, die den Anforderungen der ausgeschriebenen Stelle noch mehr entsprechen.“

Rolle der KI

Helga Töpfl von der Linzer Personalberatung Seher+Partner bestätigt: „Es wird tatsächlich immer schwieriger, durch den Einsatz von KI.“ Nicht selten sei das Alter der einzige Code, „und da heißt es dann ‚allen Bewerbern über 50 absagen‘.“ Die vorgefertigten Antworten seien so angelegt, dass sie diskriminierende Formulierungen umgehen.

Nach Töpfls Beobachtung haben zahlreiche Betriebe ihre Altersgrenze von bisher höchstens 45 auf nunmehr 55 Jahre angehoben. Für Menschen über 60 sei die Jobsuche sehr schwierig, die besten Aussichten bestünden noch im Vertrieb, wo Erfahrung zähle.

Sie rät dazu, den Lebenslauf auf Projekte und Erfolge auszurichten und bei einer passenden Stelle auch nach einer Absage direkt Kontakt aufzunehmen: „Irgendwo muss ja auch noch ein Mensch erreichbar sein.“ Ihr Resümee lautet: „Es zahlt sich aus, lästig zu bleiben.“

Zahlen des AMS

Überdurchschnittlich stark wächst die Arbeitslosigkeit unter Älteren. Ende September waren beim AMS 65.000 Personen über 55 als arbeitslos gemeldet. Die Hälfte von ihnen ist seit mehr als einem Jahr auf Jobsuche.

Bei Frauen zwischen 60 und 64 Jahren stieg die Arbeitslosigkeit im Jahresvergleich um 35,7 Prozent, das entspricht 2.236 Personen. Der Grund dafür ist die Angleichung des Pensionsantrittsalters.

Beim Seniorenbund kennt man das Problem. „Viele Menschen um die 60 wenden sich an mich und schildern mir ihre negativen Erfahrungen. Arbeitslosigkeit ist nicht bloß eine Zahl in einer Statistik. Hinter jeder Zahl steht ein Mensch“, sagt Obfrau Ingrid Korosec gegenüber dem KURIER. Kritik übt sie daran, dass sich Fachleute und Vertreter der Neos lieber mit abstrakten Modellen befassen, statt über die Betroffenen zu sprechen.

Die Menschen belaste das Gefühl, ständig nur Absagen zu erhalten und nicht mehr gebraucht zu werden. Aus Korosecs Sicht fehlt es an Maßnahmen gegen Altersdiskriminierung, an gezielter Aus- und Weiterbildung, an besserer Unterstützung bei der Jobsuche und an Anreizen für Betriebe.

Die Arbeiterkammer weist darauf hin, dass mehr als die Hälfte der größeren und mittleren Betriebe keine einzige Frau über 60 beschäftigt.

Beim Wifo hat der Seniorenrat ein neues Modell für ein Bonus-Malus-System in Auftrag gegeben, das bis Jahresende vorliegen soll.