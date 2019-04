11 Megastars, die zum Islam konvertiert sind! (GALERIE)

Teile diesen Beitrag:







Manche taten es aus Liebe zu ihren muslimischen Partnern, andere aus spirituellen Gründen. Elf Promis, die dem Christentum den Rücken kehrten…

Eine Konversion, also ein Religions- bzw. Glaubenswechsel ist auch in Promi-Kreisen längst keine Seltenheit mehr. So bekennen sich immer mehr Stars zum Islam. Während viele von ihnen ihr Bekenntnis bereits in den Neunzigern gewechselt haben, entdeckten andere ihre Religiosität erst durch ihre Lebenspartner, wie unsere Auflistung über zum Islam konvertierte Künstler und Sportler beweist.

Franck Ribéry

Die Frau des französischen Fußballspielers stammt aus Algerien, weshalb der FC Bayern München-Star vor 13 Jahren zum Islam konvertierte.

Ice Cube

Die 49-jährige Kultfigur aus der Rap-Szene konvertierte bereits in den Neunzigern. Allerdings hat er eine kritische Meinung hinsichtlich Religion im Allgemeinen. So gab er an, niemandem außer seinem eigenen Gewissen zu folgen.

