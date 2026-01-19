110. U-Bahn-Station eröffnet: Hier wächst Wiens neues Zukunftsviertel

Das Wiener U-Bahn-Netz erreicht mit der Inbetriebnahme der neuen U2-Station Lina-Loos-Platz am 19. Jänner einen historischen Meilenstein. Die in Wien-Donaustadt gelegene Haltestelle erweitert das Streckennetz auf insgesamt 110 Stationen, wobei die U2-Linie nun 21 Haltepunkte umfasst.

Zwischen den bestehenden Stationen Aspernstraße und Hausfeldstraße positioniert, verbessert der neue Verkehrsknotenpunkt die Erschließung von Wien-Donaustadt erheblich. Besonders profitiert das expandierende Stadtentwicklungsgebiet Oberes Hausfeld, wo auf einer Fläche von 26 Hektar ein multifunktionales Quartier entsteht. Das neue Viertel wird künftig rund 8.000 Menschen Wohnraum, Arbeitsplätze sowie Bildungs- und Freizeiteinrichtungen bieten, ergänzt durch großzügige Grünflächen.

Nachhaltige Bauweise

Die Station selbst setzt in puncto Nachhaltigkeit neue Standards. Über 70 Photovoltaik-Module auf dem Dach generieren umweltfreundlichen Strom, während begrünte Fassadenelemente zur Verbesserung des lokalen Mikroklimas beitragen. Die Infrastruktur umfasst einen zentralen Mittelbahnsteig, neu gestaltete Treppenzugänge, zwei Aufzugsanlagen sowie zwei separate Fahrradabstellanlagen.

Bemerkenswert ist, dass der Ausbau ohne Unterbrechung des U2-Betriebs realisiert wurde. Der Rohbau der Station war bereits 2013 im Zuge der Streckenverlängerung zur Seestadt fertiggestellt worden, die finale Ausbauphase begann 2021.

Das Mobilitätskonzept rund um die neue Station fokussiert auf klimafreundliche Verkehrsmittel. Neu angelegte Radwege führen direkt zur U-Bahn, während die installierten Fahrradgaragen den nahtlosen Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel erleichtern. Eine WienMobil-Rad-Station wird in das Platzkonzept integriert, und in unmittelbarer Nähe entsteht zusätzlich eine neue Bushaltestelle.

Urbane Grünfläche

Der namensgebende Lina-Loos-Platz erfährt in den kommenden Jahren eine umfassende Neugestaltung zu einer urbanen Grünfläche. Die Pläne umfassen die Pflanzung von mehr als 50 Bäumen, weitläufige Grünareale, diverse Sitzmöglichkeiten sowie ein Wasserspiel, das zur Kühlung beiträgt und die Aufenthaltsqualität steigert.

Die Namensgeberin der Station, Lina Loos, prägte als bemerkenswerte Wiener Persönlichkeit ihre Zeit. Die von 1882 bis 1950 lebende Schauspielerin und Autorin galt als emanzipierte und selbständige Frau. Nach der Trennung vom bekannten Architekten Adolf Loos verfolgte sie eine internationale Karriere, engagierte sich für den Frieden und setzte sich zeitlebens für Frauenrechte, Abrüstung und gegen neofaschistische Strömungen ein.

