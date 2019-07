12 Stars, die erst nach 30 Karriere machten! (GALERIE)

Teile diesen Beitrag:







Kampfgeist, Durchhaltevermögen und Ausdauer sind für eine erfolgreiche Karriere unabdinglich. Während sich manche Schauspieler und Musiker relativ jung im Showbusiness durchsetzten, dauerte es bei anderen wiederrum länger.

Wir wollen euch nun zwölf Stars vorstellen, die sich verhältnismäßig spät etablierten und teilweise erst nach dem 30. Lebensjahr große Erfolge feierten. Darunter auch zwei Balkan-Stars.

Christoph Waltz

Seine 62 Jahre sieht man dem gebürtigen Wiener, Christoph Waltz nicht an. Der Schauspieler, Synchronsprecher und zweifache Oscar-Preisträger wurde allerdings erst vor knapp zehn Jahren, im Alter von 52 durch seine herausragende schauspielerische Leistung als SS-Standartenführer Hans Landa im Film Inglourious Basterds bekannt.

Lesen Sie auch: "Diaspora on the road": Diese 3 Musketiere fuhren mit dem Rad von Wien nach Brčko! Knapp 600 Kilometer - 597 um genau zu sein - legte ein Wiener Trio Ende Juni auf seinen Fahrrädern zurück, als es beschloss ein kleines Dorf namens "Boće".

Jennifer Lopez

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ramona taking off for the weekend… 💵💋 #hustlers Ein Beitrag geteilt von Jennifer Lopez (@jlo) am Apr 27, 2019 um 9:59 PDT

Jennifer Lopez feiert morgen, am 24. Juli ihren 50. Geburtstag. Hinter der Sängerin, Schauspielerin und Unternehmerin liegt eine unglaubliche Karriere, die allerdings erst kurz vor ihrem 30. Geburtstag ihren Anfang nahm.1998 unterzeichnete sie ihren ersten Plattenvertrag bei Sony Records. Weltweite Berühmtheit erlangte sie aber erst nach ihrem 30. Lebensjahr mit den erfolgreichen Singleauskopplungen „If You Had My Love“, „Waiting for Tonight“ und „Let’s Get Loud“.

Auf der nächsten Seite geht es weiter…