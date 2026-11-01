1,4 Promille: 14-Jähriger lag betrunken in Bushaltestelle

Erst Eislaufhalle, dann Likör bei einem Freund. Für zwei 14-Jährige endet der Samstagabend an einer Bushaltestelle in Regau.

Am Samstag gegen 22.00 Uhr stieß eine Polizeistreife in Regau (Bezirk Vöcklabruck) auf zwei Jugendliche, die an einer Bushaltestelle auf dem Boden lagen. Der 14-jährige Bursche brachte es auf 1,4 Promille, seine gleichaltrige Begleiterin hatte nichts getrunken.

In Regau fielen den Beamten am Samstagabend gegen 22.00 Uhr zwei Jugendliche auf, die im Bereich einer Bushaltestelle am Boden lagen. Bei der Kontrolle fiel sofort auf, dass der 14-Jährige merklich unter Alkoholeinfluss stand. Der Alkotest zeigte 1,4 Promille an. Das gleichaltrige Mädchen aus dem Bezirk Vöcklabruck war hingegen nüchtern.

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Kontrolle vor Ort

Die Polizisten trafen die beiden direkt an der Haltestelle an und nahmen die Kontrolle vor Ort vor. Das Mädchen berichtete von Kreislaufproblemen. Dass der Bursche stark betrunken war, bestätigte der Test an Ort und Stelle.

Übergabe an Eltern

Die Rettung kümmerte sich um die Erstversorgung des 14-Jährigen. Danach übergab die Polizei beide Jugendlichen an ihre Eltern.

Laut den Angaben des Mädchens waren die beiden zuvor gemeinsam in einer Eislaufhalle in Vöcklabruck gewesen und hatten anschließend bei einem Freund einige Liköre getrunken.

Gegen den Burschen wird Anzeige erstattet.