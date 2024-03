15-jähriger Schüler rettete über 100 Menschen das Leben (VIDEOS)

Ein 15-jähriger Schüler hat sich inmitten des Chaos und des Grauens als Held erwiesen, indem er während eines von der ISIS angeführten Massakers in einem Konzertsaal in Moskau über 100 Menschen das Leben rettete.

Islam Khalilov, der Teilzeit als Garderobenmitarbeiter im Veranstaltungsort Crocus City Hall arbeitet, nutzte seine Kenntnisse des massiven Gebäudes, um Menschen sicher zu einem Notausgang zu führen.

„Zuerst hörten wir einige seltsame Geräusche im ersten Stock. Wir dachten, vielleicht ist eine laute Gruppe gekommen“, erinnert sich Khalilov an den Beginn des Alptraums. Doch als die ersten Schüsse fielen und Menschen in Panik zu fliehen begannen, wusste er, dass er handeln musste. „Ich verstand, dass ich, wenn ich nicht reagiere, mein Leben und das Leben vieler Menschen verlieren würde“, so der tapfere Teenager.

Notausgang

Mit einem klaren Kopf und entschlossenen Mut leitete er die verängstigte Menge zu einem Notausgang. „Ehrlich gesagt, es war sehr beängstigend“, gesteht Khalilov. „Als ich in der Menschenmenge war, auf dem Weg zur Tür, um sie zu öffnen, dachte ich, [die Schützen] könnten aus der Treppe oder vom Rolltreppen kommen und eine Granate werfen oder tödliches Feuer eröffnen.“

Doch trotz seiner Angst gelang es ihm, die Tür rechtzeitig zu öffnen und alle zur Expo hinaus zu lassen. „Gott sei Dank ist nichts passiert“, sagt er erleichtert.

Zudem wurden neue Filmaufnahmen gefunden, die Menschen beim Bau von Barrikaden aus Café-Stühlen zeigen, um den brutalen Killern zu entgehen. In einem anderen Video sind russische Truppen zu sehen, die einen Terrorverdächtigen festnehmen.

Die Folgen des Anschlags

Insgesamt wurden bei dem Anschlag 285 Menschen, darunter acht Kinder, zu Opfern. Die offizielle Zahl der Todesopfer liegt bei 133, darunter drei Kinder. 114 Menschen, darunter vier Kinder, wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Es besteht der Verdacht, dass ein Ableger des ISIS hinter dem Angriff steckt.

Held wird geehrt

Der junge Islam Khalilov wird für seine Heldentat von den russischen Strafverfolgungsbehörden geehrt werden. Der spirituelle Führer der russischen Muslime, Mufti Sheikh Ravil Gainutdin, wird ihm separat eine Medaille verleihen.

Trotz der Anerkennung bleibt der Schock. „Mama war schockiert und weinte, weil ich das alles durchmachen musste. Dass das alles vor meinen Augen passiert ist. Ehrlich gesagt, ich bin immer noch im Schockzustand. Ein Mann wurde direkt vor mir erschossen, ich kann nicht aufhören, daran zu denken“, gesteht Khalilov. Doch seine Tapferkeit und sein schnelles Handeln haben unzählige Leben gerettet und machen ihn zu einem wahren Helden inmitten des Horrors.