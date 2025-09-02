150 Euro-Bonus: Viele Haushalte bekommen jetzt Post

Zum Schulstart entlastet das Sozialministerium bedürftige Familien mit 150-Euro-Gutscheinen. Die Initiative „Schulstartklar!“ soll gleiche Chancen für alle Kinder sichern.

Mit Schulbeginn sehen sich zahlreiche Familien erheblichen finanziellen Belastungen gegenüber. Besonders Haushalte an der Armutsgrenze geraten dadurch unter Druck. Das Sozialministerium führt daher auch in diesem Jahr die Initiative „Schulstartklar!“ fort. Diese Unterstützungsmaßnahme, die 2015 ins Leben gerufen wurde, stellt seit 2022 Gutscheine für Schulbedarf bereit – ein Projekt, das gemeinsam vom Sozialministerium und der Europäischen Union über den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) getragen wird.

„Für uns ist es ein zentrales Anliegen, Familien, die auf Mindestsicherung oder Sozialhilfe angewiesen sind, zum Schulanfang zu entlasten“, erklärt Sozialministerin Korinna Schumann. „Die Aktion bietet eine konkrete finanzielle Erleichterung und verbessert den Schulstart für die betroffenen Kinder.“ Schumann betont weiter: „Alle Kinder sollen mit den gleichen Chancen ins Schuljahr starten. Mit dieser Aktion setzen wir gezielt dort an, wo Hilfe am dringendsten gebraucht wird.“

Gutschein-Details

Anspruchsberechtigt sind Schülerinnen und Schüler aus Haushalten, die im Juni Sozialhilfe oder Mindestsicherung bezogen haben. Die Gutscheine haben einen Wert von 150 Euro und können für Schulartikel bei LIBRO und PAGRO DISKONT eingelöst werden. Die Einlösefrist läuft bis zum 31. Oktober 2025.

Bereits jetzt wurden etwa 81 Prozent der Gutscheine aktiviert. Für den Download oder den Erhalt eines Papiergutscheins stehen bis zum 12. September 2025 insgesamt 45 Abholstellen der Volkshilfe und ihrer Partnerorganisationen zur Verfügung. Erstmals können die Gutscheine auch über die Schulstart-App digital aktiviert werden. Nach dem 31. Oktober 2025 ist keine Aktivierung mehr möglich, und nicht genutzte Guthaben verfallen endgültig.

Detaillierte Informationen in acht verschiedenen Sprachen sind auf der Webseite schulstart.gv.at verfügbar.