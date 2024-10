16-Jährige misshandelt – Wer kennt diesen Mann?

In Korneuburg wurde eine 16-jährige Schülerin am Mittwochabend auf ihrem Heimweg vom Bahnhof von einem unbekannten Mann verfolgt und belästigt. Die Polizei sucht nun nach dem Täter und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Kleinstadt Korneuburg fand am Mittwoch ein alarmierender Vorfall statt: Eine 16-jährige Schülerin wurde in der Nähe des Bahnhofs das Opfer eines Übergriffs. Ein ihr unbekannter Mann folgte und bedrängte sie auf ihrem Heimweg.

Tathergang

Kurz vor 23 Uhr erlebte das Mädchen den Schrecken, als der mutmaßliche Täter sie vom Bahnhof Korneuburg bis zur Leobendorfer Straße verfolgte. Berichten der Polizei Niederösterreich zufolge packte der Mann das Mädchen abrupt am Hals, um sie festzuhalten. In der Folge berührte er sie unangebracht im Bereich von Hüfte und Brust, wobei ihr T-Shirt beschädigt wurde.

Fluchtversuch

Trotz des Angriffs gelang es der couragierten Jugendlichen, sich aus dem Griff zu lösen und die Flucht zu ergreifen. Umgehend erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Bisher blieb der Mann jedoch unauffindbar, weshalb nun Fahndungsbilder veröffentlicht wurden. Die Behörden bitten die Öffentlichkeit um Mithilfe, indem sie sachdienliche Hinweise zur Identifikation des Verdächtigen geben.

Hier findest du Hilfe Falls du Personen kennst, die unter psychischen und/oder physischen Missbrauch leiden, zögere nicht um Hilfe zu bitten! Sprich noch heute mit jemandem! TelefonSeelsorge – Notruf 142 – Erreichbar 24 Stunden

Rat auf Draht: Onlineberatung

Chatberatung Mo bis Fr, 18 – 20 Uhr

Rat auf Draht: 147

Sozialpsychiatrischer Notdienst: 01 / 310 87 79

Frauenhelpline: 0800 222 555

Sorgentelefon für Alle: 0800 / 20 14 40

Psychiatrische Soforthilfe: 01 / 313 30