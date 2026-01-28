171 Millionen für Westbalkan – Serbien geht bei EU-Geldregen leer aus

Millionenschwere EU-Förderung fließt in den Westbalkan – doch ein Land geht leer aus. Belgrad reagiert verstimmt auf die Verteilung der 171 Millionen Euro.

Die Europäische Union stellt 171 Millionen Euro für Westbalkanländer bereit, um Infrastrukturprojekte und den Privatsektor zu fördern. Laut Europäischer Kommission profitieren davon Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Albanien sowie Nordmazedonien – mit dem erklärten Ziel, die regionale Kooperation zu intensivieren und den EU-Annäherungsprozess voranzutreiben. Die EU-Erweiterungskommissarin Marta Kos unterstrich die strategische Bedeutung dieser Investitionen für die europäische Integration der Region. Sie hob hervor, dass die Projekte darauf ausgerichtet seien, greifbare Verbesserungen für die Bevölkerung zu schaffen – von Infrastrukturmaßnahmen bis hin zu wirtschaftlichen Entwicklungsinitiativen.

Infrastrukturförderung

Der Löwenanteil des Finanzpakets – 91,8 Millionen Euro – fließt in die Modernisierung kritischer Infrastruktur. Zu den geförderten Vorhaben zählen der Ausbau von Breitbandnetzen und die Elektrifizierung der Bahnstrecke zwischen Durrës und Tirana in Albanien, Verbesserungen am Stromnetz in Nordmazedonien, energetische Sanierungen von Schulgebäuden in Nordmazedonien und Montenegro sowie Projekte zur Wasserversorgung und Abwasserbehandlung in Bosnien und Herzegowina.

Weitere 76,3 Millionen Euro sind für die Stärkung des Privatsektors vorgesehen – darunter Förderprogramme für kleine und mittlere Unternehmen, innovative Finanzierungsmodelle für nicht-traditionelle Investitionen und der Ausbau öffentlich-privater Partnerschaften in der gesamten Region.

Zusätzlich stellt die EU rund 2,9 Millionen Euro für technische Unterstützung in Albanien sowie Bosnien und Herzegowina bereit. Diese Mittel konzentrieren sich auf die Förderung von Investitionen in den Bereichen Energie, Wasserwirtschaft, Innovation und wissenschaftliche Forschung. Die Europäische Kommission betonte, dass die Umsetzung der Projekte in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern und internationalen Finanzinstitutionen erfolgen wird.

Serbiens Ausschluss

Auffällig ist die Abwesenheit Serbiens in diesem Finanzpaket, obwohl das Land geografisch zum Westbalkan gehört. Diese Entscheidung hat in Belgrad für Unmut gesorgt. Politische Kreise in der serbischen Hauptstadt interpretieren den Ausschluss von den Finanzhilfen als problematisches Signal für die Beziehungen zu Brüssel und den weiteren Dialog mit der Europäischen Union.