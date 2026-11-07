18. Geburtstag: Ein unscheinbarer Satz kann Eltern teuer zu stehen kommen

Die Frau hatte für sich, ihren Ehemann und ihre drei Töchter eine private Krankenversicherung abgeschlossen. Neben dem Sonderklassetarif bestand seit 2016 auch eine Zahnzusatzversicherung. Als die älteste Tochter 2023 volljährig wurde, sollte für sie der Erwachsenentarif gelten. Die beiden jüngeren Töchter erreichten beziehungsweise erreichen die Altersgrenze 2025 und 2027. Die Mutter wehrte sich gegen die Umstellung und zog vor Gericht. Im September 2026 scheiterte sie schließlich vor dem Obersten Gerichtshof (OGH).

Ab dem nächsten Monat wird es teurer

Der entscheidende Satz stand in den Versicherungsbedingungen: Nach dem 18. Geburtstag eines mitversicherten Kindes sollten ab dem nächsten Monatsersten die Prämien für Erwachsene fällig werden. Der OGH hielt diese Regelung im konkret geprüften Vertrag für wirksam.

Dabei dürfen Versicherer laufende Krankenversicherungen nicht beliebig verteuern, nur weil jemand älter wird. Das Versicherungsvertragsgesetz erlaubt jedoch eine besondere Ausnahme: Eine zunächst günstigere Kinderprämie darf zu einem vorab vereinbarten Alter von höchstens 20 Jahren auf den entsprechenden Eintrittstarif für Erwachsene umgestellt werden. Welcher Tarif gemeint ist, muss aus dem Vertrag ausreichend erkennbar sein.

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Eine Ausnahme kann Eltern viel Geld sparen

Bemerkenswert ist, dass im selben Familienvertrag zwei verschiedene Regeln galten. Im Sonderklassetarif konnten mitversicherte Kinder während einer Ausbildung, etwa Schule, Lehre oder Studium, auf Antrag bis zum 25. Geburtstag weiterhin die günstigere Kinderprämie erhalten. Das Kind musste dafür unter anderem gemeinsam mit mindestens einem Elternteil unter derselben Polizzennummer versichert bleiben.

Die Verlängerung geschah allerdings nicht automatisch. Sie wirkte laut den konkreten Bedingungen erst ab dem Monatsersten nach der Antragstellung. Im Zahnzusatztarif gab es diese Verlängerungsmöglichkeit nicht. Deshalb lohnt es sich, jeden Versicherungsbaustein getrennt zu prüfen. Andere Anbieter können andere Bedingungen haben.

Warum ein früheres Urteil nicht half

Der Fall hat eine juristisch überraschende Vorgeschichte. Schon 2021 hatte der OGH eine entsprechende Klausel desselben Versicherers in einem Verfahren des Vereins für Konsumenteninformation als unzulässig beurteilt. Damals war entscheidend, dass die Formulierung bei der für Verbraucher ungünstigsten vertretbaren Auslegung eine willkürliche Tarifwahl ermöglichen konnte.

Im neuen Verfahren ging es jedoch um einen konkreten Einzelvertrag. Hier prüfte das Gericht die vereinbarten Tarife und die gesamte Vertragslage. Es kam zum Ergebnis, dass die Erwachsenenprämie ausreichend bestimmbar war. Das frühere Verbandsurteil wurde dadurch nicht aufgehoben, war für diesen Einzelprozess aber nicht unmittelbar bindend. Die Mutter musste außerdem 1.032,90 Euro an Kosten des Revisionsverfahrens ersetzen.

Wie hoch kann die Mehrbelastung ausfallen?

Die tatsächlichen Monatsprämien der Töchter werden im veröffentlichten Urteil nicht genannt. Ein rein fiktives Rechenbeispiel zeigt aber die Dimension: Steigt ein Beitrag von 30 auf 70 Euro, sind das 40 Euro mehr pro Monat und 480 Euro im Jahr, für nur ein Kind.

Auch insgesamt wächst der Markt: Laut Finanzmarktaufsicht erreichten die Prämieneinnahmen in der privaten Krankenversicherung 2025 rund 3,43 Milliarden Euro, um 8,4 Prozent mehr als 2024. Diese Branchenentwicklung sagt allerdings nichts über die Erhöhung eines einzelnen Kindervertrags aus.

Was Familien vor dem Geburtstag prüfen sollten

Eltern sollten rechtzeitig Polizze, allgemeine und besondere Bedingungen sowie die letzte Prämienvorschreibung kontrollieren. Wichtig sind der genaue Umstellungsmonat, der neue Beitrag für jeden Tarif und mögliche Ausbildungsrabatte. Besteht eine Verlängerungsmöglichkeit, empfiehlt sich ein schriftlicher Antrag samt Ausbildungsnachweis. Vor einer Kündigung sollte man prüfen, ob ein Wechsel neue Wartezeiten, Gesundheitsfragen oder Nachteile beim Versicherungsschutz bringt.

Nicht zu verwechseln ist das mit der gesetzlichen Krankenversicherung: Bei der ÖGK können Kinder unter Voraussetzungen, etwa während einer Ausbildung oder eines Studiums, bis zum 27. Geburtstag kostenlos mitversichert bleiben. Das bedeutet aber nicht, dass eine private Zusatzversicherung zum Kinderpreis weiterläuft.

Die Lehre aus dem Urteil: Nicht erst auf die höhere Rechnung warten. Wer die Vertragsdetails vor dem 18. Geburtstag prüft, kann unangenehme Überraschungen vermeiden und möglicherweise einen günstigeren Tarif rechtzeitig beantragen.