Horror-Wochenende: Stau an kroatischer & serbischer Grenze

Am Grenzübergang Bajakovo, der von Kroatien nach Serbien führt, herrschte am Wochenende ein erheblicher Stau.

Laut Angaben des Kroatischen Automobilclubs (HAK) erstreckte sich die Fahrzeugschlange über etwa 19 Kilometer. Zudem wurde auf der Autobahn A3, die von Bregana nach Lipovac in östlicher Richtung verläuft, zeitweise ein erhöhtes Verkehrsaufkommen beobachtet. Reisende, die nach Kroatien unterwegs waren, konnten sich auf wechselhafte Wetterbedingungen einstellen.

Verkehrsbeschränkungen

Wegen der winterlichen Straßenverhältnisse gelten spezielle Verkehrsbeschränkungen. Für Lastwagen mit Anhängern sowie für Fahrzeuge ohne die vorgeschriebene Winterausrüstung bestand auf bestimmten Straßenabschnitten ein Fahrverbot. Betroffen waren unter anderem die DC25 zwischen Licki Osik und Karlobag, die DC42 bei Poljanak, die DC218 von Uzljebic nach Donji Lapac sowie lokale und regionale Straßen in den Gebieten um Korenica und Donji Lapac.