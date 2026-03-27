191 Milliarden für KI – Aktie stürzt wie 2008

191 Milliarden Dollar in wenigen Jahren – Microsofts KI-Wette hat eine Dimension erreicht, die Märkte nervös macht.

Microsofts geplante Kapitalinvestitionen für die kommenden Geschäftsjahre nehmen Dimensionen an, die selbst hartgesottene Anleger ins Grübeln bringen. Laut einem Bericht von Bloomberg könnten die Ausgaben bis zum Geschäftsjahr 2028 auf bis zu 191 Milliarden Dollar anwachsen – für 2027 werden bereits rund 170 Milliarden Dollar prognostiziert. Schon für das laufende Geschäftsjahr 2026 rechnen Analysten mit Kapitalausgaben von etwa 146 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von rund 66 Prozent gegenüber den 88 Milliarden des Vorjahres entspricht. Microsofts Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Juli bis zum 30. Juni des Folgejahres. Allein im zweiten Quartal des Geschäftsjahrs 2026 beliefen sich die Kapitalausgaben auf 37,5 Milliarden US-Dollar.

Schwächstes Quartal seit 2008

Was Investoren dabei zunehmend beunruhigt: Ein entsprechendes Umsatzwachstum, das diese massiven Ausgaben rechtfertigen würde, ist bislang nicht in Sicht. Der Technologieriese könnte damit sein schwächstes Quartal seit der globalen Finanzkrise 2008 erleben. Damals brachen die Microsoft-Aktien im vierten Quartal um 27 Prozent ein – ein Wert, dem der aktuelle Kursrückgang von rund 24 Prozent seit Jahresbeginn bis Ende März bedrohlich nahekommt. Haupttreiber dieser Entwicklung sind die enormen Investitionen in KI-Infrastruktur sowie der wachsende Druck durch aufstrebende Konkurrenten aus dem Start-up-Bereich.

Genau dort liegt ein weiterer Nervenpunkt für die Märkte: Anleger fürchten, dass Unternehmenskunden künftig direkt zu KI-Lösungen von Anbietern wie Anthropic oder OpenAI greifen könnten – und damit Microsofts klassisches Softwaregeschäft unter Druck gerät. Wer seine Arbeitsabläufe zunehmend über spezialisierte KI-Dienste abwickelt, hat schlicht weniger Bedarf an herkömmlichen Microsoft-Programmen. Das könnte die Einnahmen aus dem angestammten Kerngeschäft spürbar schmälern.

Analysten-Konsens

Dennoch überwiegt unter Fachleuten eine eher optimistische Grundhaltung. Von 67 Analysten, die Bloomberg in seiner Berichterstattung berücksichtigt, sprechen 63 eine Kaufempfehlung für Microsoft-Aktien aus – und verweisen dabei auf das erhebliche Wachstumspotenzial in den Bereichen Cloud und künstliche Intelligenz.

Für geduldige Investoren, so der Tenor, könnte der aktuelle Kursrückgang durchaus eine Einstiegsgelegenheit darstellen.