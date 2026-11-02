2.000-Euro-Marke geknackt: Diese Branche begeistert mit KV-Deal

Eine einzige Runde reicht. Bei den Schuhmachern ist der Abschluss fix, während andere Branchen weiter am Verhandlungstisch festsitzen.

Die Gewerkschaft PRO-GE hat für Orthopädieschuhmacher und Schuhmacher schon in der ersten Verhandlungsrunde Ende Oktober 2026 einen Abschluss erzielt. Mit 1. Jänner 2027 werden die Mindestlöhne um 2,9 beziehungsweise 2,8 Prozent angehoben, das 2.000-Euro-Ziel ist damit erreicht. Lehrlinge bekommen monatlich um 50 Euro mehr.

Der neue Kollektivvertrag tritt am 1. Jänner 2027 in Kraft und läuft zwölf Monate. Laut Gewerkschaft ist die zentrale Forderung nach einem Mindestlohn von 2.000 Euro bis Ende 2026 umgesetzt worden. Die Parteien einigten sich bereits in der ersten Verhandlungsrunde.

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Neue Mindestlöhne

Im Orthopädieschuhmachergewerbe werden die kollektivvertraglichen Mindestlöhne um 2,9 Prozent erhöht, der niedrigste Mindestlohn liegt künftig bei 2.039,98 Euro brutto im Monat. Für das Schuhmachergewerbe ist ein Plus von 2,8 Prozent vereinbart, hier beträgt der niedrigste Mindestlohn 2.008,78 Euro brutto.

Die Lehrlingseinkommen steigen in jedem Lehrjahr um 50 Euro brutto monatlich. Je nach Lehrjahr bedeutet das eine Steigerung zwischen 3,14 und 5,26 Prozent, im Schnitt sind es 4,3 Prozent. Bei 14 Bezügen pro Jahr summiert sich das für Lehrlinge auf 700 Euro brutto jährlich.

Prozentuell am stärksten profitiert das erste Lehrjahr, für das ein Lehrlingseinkommen von 1.000 Euro angestrebt wird.

Netto-Effekt

Wer im Orthopädieschuhmachergewerbe den neuen Mindestlohn bezieht, erhält brutto rund 57,50 Euro mehr und kommt damit auf 2.039,98 Euro im Monat. Netto bleiben davon rund 39 Euro monatlich, auf das Jahr gerechnet rund 560 Euro. Im Schuhmachergewerbe wächst der Mindestlohn brutto um rund 54,70 Euro, netto sind das rund 37 Euro im Monat oder rund 530 Euro im Jahr.

Würde man die Erhöhung von 2,9 Prozent auch auf ein Gehalt von 2.500 Euro brutto anwenden, ergäbe das brutto 72,50 Euro mehr, netto rund 42 Euro monatlich oder rund 620 Euro jährlich. Die Erhöhung betrifft die kollektivvertraglichen Mindestlöhne, eine Regelung für Ist-Löhne wird nicht genannt.

Wie hoch das neue Netto-Gehalt ausfällt, lässt sich mit dem Brutto-Netto-Rechner auf Finanz.at ermitteln, der die steuerliche Entlastung ab 2027 bereits berücksichtigt. Noch offen sind die Verhandlungen unter anderem im Handel mit mehr als 420.000 Angestellten, wo eine erste Runde am 22. Oktober ohne Ergebnis blieb.

Dasselbe gilt für die IT-Branche, die Eisenbahnen, die Bewachungsbranche und die A1 Telekom.