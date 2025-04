23-Jähriger knackt Weltrekord: Alle 195 Länder bereist – sogar Nordkorea!

Luca Pferdmenges hat einen beeindruckenden Meilenstein erreicht: Der 23-jährige Deutsche aus Mönchengladbach besuchte sämtliche 195 Länder der Erde und sicherte sich damit einen Weltrekord als jüngster Globetrotter mit vollständiger Länderliste.

Seine viereinhalbjährige Odyssee endete kürzlich im pazifischen Inselstaat Palau. Noch verweilt er dort, steht aber kurz vor seiner Heimkehr. „Ich habe mir wochenlang vorgestellt, wie es sein wird, wieder deutschen Boden zu betreten – es ist überwältigend“, verriet Pferdmenges im Gespräch mit BILD.

Den offiziellen Guinness-Weltrekord hält momentan noch die Amerikanerin Lexie Alford. Allerdings konnte sie nicht nach Nordkorea einreisen – eine Hürde, die Pferdmenges überwand, indem er tatsächlich jeden einzelnen Staat der Welt besuchte.

Der Profi-Jongleur dokumentierte seine Weltumrundung auf sozialen Plattformen wie TikTok und Instagram, wo mehr als drei Millionen Menschen seine Reiseabenteuer verfolgten. Diese beeindruckende Reichweite ermöglichte ihm auch die Finanzierung seiner Reise – durch zahlreiche Social-Media-Kooperationen, Sponsorings und Werbeeinnahmen konnte er seine viereinhalbjährige Weltreise finanzieren. Inzwischen schmiedet er neue Pläne und arbeitet an seiner eigenen Agentur „Every Country Tours“, die Reisenden Zugang zu schwer erreichbaren Destinationen verschaffen soll.

Herausforderungen unterwegs

„In manchen Ländern war die Einreise wirklich knapp“, berichtet Pferdmenges. Besonders der Sudan und Nordkorea stellten ihn vor erhebliche Herausforderungen – bei letzterem musste er ein äußerst begrenztes Zeitfenster für touristische Besuche nutzen. Für die Einreise nach Nordkorea nutzte er gezielt eine seltene, kurze Phase im Jahr 2023, in der das Land für westliche Touristen geöffnet war, und arbeitete mit spezialisierten Reiseanbietern zusammen.

Neben außergewöhnlichen Erfahrungen prägten auch emotionale Begegnungen seine Reise. Gerade in Krisenregionen wie dem Iran und Pakistan erlebte er außerordentliche Gastfreundschaft – spontane Essenseinladungen waren keine Seltenheit.

Gefährliche Situationen

Doch es gab auch brenzlige Momente: In Kabul fielen Schüsse in seiner Straße, in Mali zwang ihn ein Polizist zu einer Geldzahlung. Trotz aller Schwierigkeiten blickt Pferdmenges mit Dankbarkeit auf seine Reise und die vielen prägenden Erlebnisse zurück.

