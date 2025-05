23-Jähriger schockiert Ärzte: Hals durch jahrelangen Drogenkonsum „abgeknickt“

Sein Kopf hing dauerhaft auf die Brust – ein junger Iraner zahlte einen hohen Preis für seinen Drogenkonsum. Die Ärzte standen vor einer extremen Herausforderung.

Ein 23-jähriger Mann aus Isfahan im Iran entwickelte durch seinen langjährigen Drogenkonsum eine extreme Nackenverkrümmung, medizinisch als „Dropped-Head-Syndrom“ bezeichnet. Die behandelnden Mediziner des Al-Zahra-Universitätskrankenhauses führten die schwerwiegende Fehlstellung auf seinen regelmäßigen Konsum von Amphetaminen, Opium und Heroin zurück. Besonders der Konsum von „Speed“ verursachte bei ihm eine fixierte kyphotische Haltung des Nackens, bei der sein Kinn dauerhaft auf die Brust gedrückt wurde.

Der Patient litt bereits 15 Monate unter der massiven Nackenkrümmung, bevor er professionelle medizinische Hilfe in Anspruch nahm. Zuvor versuchte er vergeblich, sein körperliches Problem mit pflanzlichen Heilmitteln zu behandeln. Neben der auffälligen Fehlstellung klagte er über anhaltende Schmerzen und neurologische Symptome wie Kribbeln und Taubheitsgefühle.

Drogenbedingte Deformation

Der behandelnde Arzt Majid Rezvani erläutert den Wirkmechanismus: „Die Droge hat keinen direkten Einfluss auf Veränderungen des Bewegungsapparates. Stattdessen gibt es einen indirekten Effekt: Wenn der Patient das Medikament einnimmt, verharrt er lange Zeit in einer bestimmten Position, was über Monate hinweg zu Veränderungen des Bewegungsapparates führt, die eine Kyphoskoliose auslöste.“ Die ausgeprägte Krümmung der Wirbelsäule führte letztlich dazu, dass die Nackenmuskulatur den Kopf nicht mehr in aufrechter Position halten konnte.

Dieser Fall ist kein Einzelfall. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurden im Iran im ersten Quartal 2025 mehr als 200 Fälle von drogeninduzierten körperlichen Deformationen dokumentiert. Besonders bei synthetischen Drogen haben neurologische und muskuloskelettale Komplikationen zugenommen.

Erfolgreiche Behandlung

Trotz der schweren Deformation zeigten Untersuchungen der Hirnnerven, Muskelkrafttests und Analysen des autonomen Nervensystems keine Auffälligkeiten – ein glücklicher Umstand für den jungen Mann. Zur Korrektur der Nackendeformation entfernten die Chirurgen unter Vollnarkose die deformierten Knochenstrukturen und implantierten einen stabilisierenden Käfig. Nach dem Eingriff war die Kraft in seinen Gliedmaßen vollständig wiederhergestellt, und es traten keine neurologischen Komplikationen auf. Bereits einen Tag nach der Operation konnte der Patient mit Unterstützung einer Halskrause wieder gehen.

Im Anschluss an die Operation begann der 23-Jährige sowohl eine Rehabilitationstherapie als auch ein Entzugsprogramm, um seine Drogenabhängigkeit zu überwinden.