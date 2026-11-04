25-Jähriger schläft wochenlang am Flughafen – während seine Familie nach ihm sucht

Wochenlang schläft ein junger Mann im Terminal, niemand versteht sein Ziel. Dann klingelt ein Telefon in Schweden, und alles ändert sich.

Ein 25-jähriger Schwede, der seit Wochen am Flughafen Neapel gelebt hat, ist wieder mit seiner Familie in Kontakt. Die Stadt, das Konsulat und die Botschaft bereiten seine Heimreise vor. Der Mann soll sein Gedächtnis verloren haben.

Nachdem Medien über den Fall berichtet hatten, haben sich die Eltern gemeldet. Sie hatten ihren Sohn bereits im August als vermisst gemeldet. Nach monatelanger Funkstille sprach Daniel nun telefonisch mit seinem Vater. So erfuhr die Familie, dass er sich in Neapel aufhält.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Erfreuliche Wendung

Der Fall nimmt damit eine erfreuliche Wendung. Eltern und Sohn stehen wieder im Austausch, und Daniel möchte zurück nach Schweden, zu seiner Familie. Dem Flughafenpersonal war er im Oktober aufgefallen, manche Beschäftigte wollen ihn schon im Sommer dort gesehen haben. Nach dem Telefonat heißt es aus seinem Umfeld, Daniel habe möglicherweise sein Gedächtnis verloren.

Ohne Geld und ohne Papiere hielt sich der junge Mann wochenlang im Terminal des Flughafens Neapel auf. Menschen am Flughafen versorgten ihn mit Essen und Kleidung, nachts schlief er auf den Sitzen im Ankunftsbereich. Einer der Beschäftigten sagte: „Wir wollten eine Sammlung machen, um ihm bei der Heimreise zu helfen, aber das Problem war, dass wir nicht einmal verstehen konnten, wohin er zurückkehren wollte.“

Organisation der Heimreise

Daniel gab an, in Rom überfallen worden zu sein, dabei habe man ihm Geld und Papiere abgenommen. Wie er anschließend nach Neapel gelangte, konnte er nicht erklären. Die Stadt Neapel organisiert gemeinsam mit dem schwedischen Konsulat und der schwedischen Botschaft in Rom seine Heimreise.

Schwedens Honorarkonsul Pierluigi Petrone sagte: „Wir werden weiter zusammenarbeiten, auch mit der schwedischen Botschaft in Rom, damit der junge Mann bald wieder Ruhe finden und mit seinen Angehörigen vereint werden kann.“