25 Prozent Hund: Frau macht DNA-Test mit überraschendem Ergebnis

Ein DNA-Test, der eine Fernsehmoderatorin zu 25 Prozent als Labrador identifizierte, sorgt für Schlagzeilen. Dieser ungewöhnliche Versuch wurde durchgeführt, um die Genauigkeit von Hund-DNA-Tests zu überprüfen, und die Ergebnisse waren mehr als überraschend.

Die Moderatorin des US-amerikanischen Senders WBZ schickte ihre eigene DNA-Probe an verschiedene Unternehmen, die DNA-Tests für Hunde durchführen. Die Firma DNA My Dog lieferte ein erstaunliches Ergebnis: Die genetische Zusammensetzung der Moderatorin bestünde aus 40 Prozent Alaskan Malamute, 35 Prozent Shar-Pei und 25 Prozent Labrador. Zwei andere Firmen konnten hingegen keine Rassenzusammensetzung aufgrund der eingesendeten Probe bestimmen.

Nicht das erste Mal

Dies ist nicht das erste Mal, dass DNA My Dog mit solch kuriosen Ergebnissen in Erscheinung tritt. Bereits 2023 war das Unternehmen in den Fokus gerückt, als es im Rahmen eines ähnlichen Experiments die DNA einer Hundehalterin zu 40 Prozent als Border Collie, 28 Prozent als Bulldog und 32 Prozent als Cane Corso identifizierte.

Trotz der offensichtlichen Fehlinterpretationen beharrt DNA My Dog auf der Richtigkeit der Ergebnisse. Vertreter der Firma behaupten, die Ergebnisse seien aus der DNA eines Hundes ermittelt worden. Auf Nachfrage, wie das Unternehmen zu diesen erstaunlichen Ergebnissen gekommen sei, gab es bislang keine Reaktion.

DNA-Tests immer beliebter

Die Popularität von DNA-Tests für Menschen und Tiere steigt stetig. Laut dem Marktforschungsunternehmen Zion Market Research könnte der Markt für tierische DNA-Tests bis 2030 einen Umsatz von etwa 723 Millionen Dollar (rund 665 Millionen Euro) erreichen.

Diese Vorfälle werfen jedoch ernsthafte Fragen zur Zuverlässigkeit solcher Tests auf. Es wird deutlich, dass strengere Kontrollen und Standards für solche Tests notwendig sind, um Verbrauchern eine genaue und zuverlässige Analyse zu garantieren.