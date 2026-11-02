250.000 Menschen betroffen: AMS zahlt jetzt automatisch Geld zurück

Eine Linzerin stutzt über ihre Abrechnung. Ihr Hinweis setzt etwas in Gang, das jetzt eine Viertelmillion Menschen betrifft, ganz ohne Antrag.

Nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs zahlt das Arbeitsmarktservice beim Arbeitslosengeld und bei der Notstandshilfe automatisch Geld nach. Rund 250.000 Personen sind betroffen, im Schnitt fließen ihnen etwa 400 Euro zu. Einen Antrag müssen sie dafür nicht stellen.

Bei der Berechnung des Arbeitslosengeldes wurde ein Arbeitslosenversicherungsbeitrag berücksichtigt, obwohl Menschen mit geringem Einkommen davon ganz oder teilweise befreit waren. Dadurch fiel das berechnete Nettoeinkommen und in weiterer Folge auch die Leistung zu niedrig aus. Das Arbeitsmarktservice prüft die betroffenen Fälle automatisch und zahlt die Differenz nach.

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In einem Erkenntnis vom 3. Juli 2026 stellte der Verwaltungsgerichtshof klar, dass bei der Berechnung des Arbeitslosengeldes die für Geringverdiener geltenden reduzierten Beiträge zur Arbeitslosenversicherung berücksichtigt werden müssen. Nach aktuellem Stand sind rund 250.000 Personen betroffen, die Gesamtsumme der Nachzahlungen wird auf etwa 135 Millionen Euro geschätzt.

Betroffene Personen

Betroffen sind Bezieher von Arbeitslosengeld und Notstandshilfe, vor allem Menschen mit geringem Einkommen. Im Durchschnitt wurden ihnen rund 1,10 Euro pro Tag zu wenig ausbezahlt.

Aufs Ganze gerechnet ergibt das eine Nachzahlung von etwa 400 Euro. In Einzelfällen können es bis zu rund 2.500 Euro sein.

Ein Antrag ist nicht erforderlich. Das AMS geht sämtliche betroffene Fälle von sich aus durch und informiert die Empfänger, sobald die Berechnung abgeschlossen ist. Aus dem Sozialministerium heißt es: „Das AMS meldet sich, sobald der Fall geprüft ist. Das Geld soll nach Möglichkeit noch 2026 fließen“.

Zeitplan der Rückzahlung

Die Rückzahlungen sollen nach Möglichkeit noch 2026 erfolgen. Beim Arbeitslosengeld werden grundsätzlich Bezüge ab dem 22. September 2023 berücksichtigt. Der Stichtag ergibt sich daraus, dass das Erkenntnis am 22. September 2026 beim AMS einlangte und Nachzahlungen maximal drei Jahre rückwirkend erfolgen.

Geplant ist außerdem eine gesetzliche Absicherung. Demnach ruhen die maßgeblichen Fristen ab dem 22. September 2026, bis alle Fälle geprüft und die Nachzahlungen erledigt sind.

Bekannt wurde der Fehler durch eine Frau aus Linz, die auf Unstimmigkeiten bei ihrem Arbeitslosengeld hingewiesen hatte. Bei der Ermittlung der Leistungen war grundsätzlich ein Arbeitslosenversicherungsbeitrag von drei Prozent abgezogen worden, auch bei geringem Einkommen. Arbeitsministerin Korinna Schumann sagte dazu: „Den Menschen steht diese Nachzahlung zu.“