3 Top-Fußballclubs wollen Kicker Marko Arnautovic

Die Bilanz des ÖFB-Spieler ist lobenswert. Insgesamt erzielte Marko Arnautovic 14 Liga-Trefffe in 33 Partien. Derzeit liegt der 33-Jährige an achter Stelle der Torschützenwertung. Jetzt wollen ihn gleich drei Clubs für sich haben.

Einem Bericht von “La Repubblica” zufolge sollen demnach die Top-Drei der Serie A den österreicherischen Spieler auf der Liste haben: AC Milan, das vor der Meister-Krönung steht, Arnautovics ehemaliger Fußballclub Inter Mailand und Napoli.

Napoli, Inter Mailand und AC Milan wollen Arnautovic

Milan plane demnach, den Angreifer abwechselnd mit Zlatan Ibrahimovic und Olivier Giroud stürmen zu lassen, bei Inter könne Arnautovic abwechselnd neben Lautaro Martinez und mit Edin Dzeko auflaufen und Napoli sucht nach Verstärkungen im Angriff, da Victor Osimhen vor dem Absprung steht.

Marko Arnautovic könnte einen sehr gewagten Schritt in seiner Fußballkarriere machen. Unter anderem könnte auch das Verhältnis des Kickers zu Bologna-Coach Sinisa Mihajlovic abhängig sein. Vor kurzem ist der 53-Jährige an Leukämie erkrankt und musste sich aus dem Grund in Behandlung begeben. Noch ist unklar, wie sich Marko entscheiden wird. Es bleibt spannend.

Quelle: Heute-Artikel