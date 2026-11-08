320 Stunden, 60 Prozent: Was Bauarbeiter bei Schlechtwetter wirklich kassieren

Zwei getrennte Stundenpakete fallen weg. Für Bauarbeiter zählt künftig nur noch ein Jahresrahmen, der Winter und Sommer verbindet.

Regen, Frost oder Hitze können Baustellen zum Stillstand bringen. Für diese Fälle gilt seit 1. November 2026 bei der Schlechtwetterentschädigung ein einheitliches Jahreskontingent von 320 Stunden, gerechnet vom 1. November bis zum 31. Oktober. Der Entschädigungssatz bleibt unverändert bei 60 Prozent der maßgeblichen Bruttolohnbasis.

Das erste Kontingent nach der neuen Regel reicht von November 2026 bis einschließlich Oktober 2027. Bisher waren die Stunden getrennt geregelt, nämlich 200 für die Monate November bis April und 120 für Mai bis Oktober.

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In Summe ergaben sich damit ebenfalls 320 Stunden. Neu ist die durchgehende Betrachtung über das ganze Jahr, ohne Trennung zwischen Winter und Sommer.

Mit dem gemeinsamen Kontingent fällt die starre Einteilung nach Saisonen weg. Statt zweier getrennter Pakete gibt es nur noch einen Jahresrahmen von 320 Schlechtwetterstunden. Das schafft mehr Spielraum, etwa wenn bereits im Winter viele Stunden anfallen.

Zusätzliche Stunden entstehen dadurch nicht, auch der Satz bleibt gleich. Wörtlich heißt es: „Die gesetzliche Entschädigung beträgt 60 Prozent der maßgeblichen Bruttolohnbasis für die ausgefallenen Stunden.“

Rechenbeispiel

Die verbrauchten Stunden werden über das gesamte Jahr gerechnet. Ein Beispiel macht das deutlich: Fallen im Winter schon 220 anerkannte Schlechtwetterstunden an, bleiben bis Ende Oktober noch 100 Stunden übrig.

Eine eigene Sommerreserve kommt nicht dazu. Bei der Höhe der Entschädigung gilt weiterhin die bisherige Quote.

Liegt der maßgebliche Bruttostundenlohn bei 20 Euro, ergeben 8 reguläre Stunden 160 Euro. Für 8 Schlechtwetterstunden sind es bei 60 Prozent 96 Euro. Bei 24 Ausfallstunden belaufen sich die Beträge auf 288 statt 480 Euro, die Differenz liegt bei 192 Euro brutto.

Zur Berechnungsbasis zählen etwa Leistungszulagen, Prämien und gegebenenfalls Werkzeug- und Höhenzulagen. Nicht berücksichtigt werden zum Beispiel Mehrarbeitszuschläge sowie Schmutz-, Erschwernis- und Gefahrenzulagen.

Betroffene Betriebe

Die Regelung betrifft bestimmte Betriebe und deren Beschäftigte, darunter Hoch- und Tiefbau, Straßenbau, Zimmerei, Dachdeckerei, Pflasterung und Gerüstbau. Auch überlassene Arbeitskräfte können erfasst sein, sofern sie in einen entsprechenden Betrieb überlassen werden. Wer überwiegend Angestelltentätigkeiten ausübt, fällt nicht darunter.

Die Staatsbürgerschaft ist dabei kein Kriterium. Ein regulär in Österreich beschäftigter Bauarbeiter mit serbischem oder bosnischem Pass ist nicht allein wegen seines Passes ein entsandter Arbeitnehmer.

Über einen wetterbedingten Arbeitsstopp entscheidet der Arbeitgeber nach Anhörung des Betriebsrates. Er kann zumutbare Ersatzarbeit zuweisen, wobei der bisherige Lohn dafür nicht gekürzt werden darf.

Auf eine Wetterbesserung darf pro Tag bis zu drei Stunden gewartet werden, allerdings nur mit entsprechender Unterkunft. Die Schlechtwetterentschädigung zahlt der Arbeitgeber über die Lohnabrechnung aus und beantragt danach die Rückerstattung bei der BUAK (Bauarbeiterkasse).

Auf den Lohnunterlagen muss die Entschädigung gesondert ausgewiesen werden.