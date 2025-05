3G-Aus bei A1: Diese Folgen hat es für Kunden

Der digitale Abschied einer Ära steht bevor: A1 schaltet als letzter österreichischer Anbieter das 3G-Netz ab. Für die meisten Nutzer bleibt die Umstellung unsichtbar.

In Österreich schreitet die Ablösung des 3G-Mobilfunknetzes kontinuierlich voran. A1, der letzte verbliebene Anbieter, der diesen Mobilfunkstandard noch betreibt, setzt den schrittweisen Rückbau fort. Nachdem die Abschaltung in Wien, Niederösterreich, Vorarlberg und dem Burgenland bereits vollzogen wurde, folgen am 3. Juni 2025 die Bundesländer Oberösterreich, Steiermark, Kärnten sowie Osttirol.

Der 2002 eingeführte 3G-Standard markierte damals einen technologischen Meilenstein. Mit realistischen Übertragungsraten von 10 bis 15 MBit/s ermöglichte er erstmals eine flächendeckende mobile Breitbandversorgung im gesamten Bundesgebiet. In einer aktuellen Presseaussendung erklärt A1: „A1 investiert jedes Jahr rund 500 Millionen Euro in den Ausbau der Netze in Österreich.

Aber nicht nur das Bauen neuer Anlagen, auch der Umgang mit alten Netztechnologien trägt dazu bei, das A1-Netz noch besser zu machen. Daher wird A1 das 3G Netz nicht mehr betreiben und die freigewordenen Frequenzen für neuere Technologien nutzen.“

Auswirkungen für Kunden

Für die meisten Mobilfunknutzer bleibt die Umstellung laut A1 ohne spürbare Folgen. „Für die allermeisten Kundinnen und Kunden wird sich durch die Abschaltung nichts ändern, denn die letzten Smartphones, die nicht zumindest über ein 4G-Modul verfügen, sind heute mindestens acht Jahre alt“, betont der Anbieter. Allerdings müssen für die Nutzung der moderneren 4G- und 5G-Netze zwei Voraussetzungen erfüllt sein: Sowohl das Mobiltelefon als auch die SIM-Karte müssen die entsprechende Technologie unterstützen.

A1 weist darauf hin, dass Telefonate mit älteren Geräten weiterhin über das 2G-Netz möglich bleiben. Zudem erinnert der Anbieter seine Kunden daran, auch an SmartHome-Geräte wie Alarmanlagen oder Garagentoröffner zu denken, die über das Mobilfunknetz kommunizieren.

SIM-Karten prüfen

Bei der SIM-Karte lässt sich die 4G-Fähigkeit anhand der Seriennummer überprüfen. Karten, deren Nummer mit einer Bezeichnung unter „A56…“ beginnt (beispielsweise „A55…“), unterstützen weder 4G noch 5G und müssen ausgetauscht werden. Dieser Kartentausch kann kostenlos online beantragt werden.

Alternativ bieten alle A1-Shops sowie das A1-Serviceteam unter der Nummer 0800 664 100 47 Unterstützung an. Zur Überprüfung der 4G-Fähigkeit des eigenen Mobiltelefons empfiehlt A1 einen Blick in die Bedienungsanleitung. Auch hier stehen die Mitarbeiter in den Shops sowie das Serviceteam beratend zur Seite.

Die Umstellung betrifft neben Mobiltelefonen auch alle SmartHome-Geräte mit Mobilfunkanbindung, darunter Alarmanlagen und Garagentoröffner.

A1 betont jedoch, dass bei nicht 4G- oder 5G-kompatiblen Geräten die Telefonie weiterhin über das 2G-Netz funktionieren wird.