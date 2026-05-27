40 und müde: Milan-Star Modric denkt nach WM an Rücktritt

Ein Karriereende kündigt sich an – und ausgerechnet eine WM könnte Luka Modrics letzter großer Auftritt werden.

Luka Modric, 1985 in Zadar geboren, feiert am 9. September seinen 41. Geburtstag. Der Kroate durchlief eine der beeindruckendsten Karrieren der Fußballgeschichte: Nach seinen Anfängen 2003 bei Dinamo Zagreb führte sein Weg über Tottenham Hotspur zu Real Madrid, ehe er zuletzt zum AC Milan wechselte. Den Höhepunkt seiner Laufbahn markierte der Ballon d’Or 2018 – als erster Spieler seit Jahren verdrängte er dabei Cristiano Ronaldo und Antoine Griezmann vom Thron und wurde offiziell zum besten Fußballer der Welt gekürt.

Karriereende möglich?

Wie die renommierte spanische Sportzeitung AS berichtet, soll der 40-Jährige seine aktive Karriere beenden. Für die Fangemeinde kommt diese Meldung überraschend – vor allem im kroatischen Fußball schlägt sie hohe Wellen. Sollte der Bericht der Wahrheit entsprechen, würde die WM in den USA, Kanada und Mexiko zur letzten großen Bühne von Modric im Nationaldress werden. Ein entscheidender Vorbehalt bleibt allerdings bestehen: Die Nachricht ist bislang unbestätigt.

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Kritik beim AC Milan

Aktuell steht Modric beim AC Milan unter Vertrag, dem traditionsreichen Mailänder Klub, der die Qualifikation für die Champions League der kommenden Saison verpasste. Auch Modric blieb von der Kritik nicht verschont.

Nach der Niederlage gegen Cagliari, die den Ausschluss aus dem europäischen Spitzenbewerb besiegelte, hagelte es Kritik an der gesamten Mannschaft – Modric eingeschlossen.