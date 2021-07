41 % aller Österreicher frönen mindestens einmal im Jahr dem Glücksspiel

Die Meinungen der Österreicher zum Thema Glücksspiel sind geteilt. Rund ein Viertel der Bevölkerung lehnt diesen Zeitvertreib entschieden ab, die Hälfte steht dem Thema eher neutral gegenüber. Das hält die Menschen aber nicht vom Spielen ab. Im Gegenteil: Umfragen zufolge spielen 41 % aller Bürger mindestens einmal im Jahr, 27 Prozent versuchen sogar jeden Monat ihr Glück bei Lotto, Losen oder Automaten. Erwartungsgemäß liegen die Männer dabei deutlich vorne, aber auch die Damen sind diesem Hobby nicht abgeneigt. Was die Lieblingsspiele der Leute sind und warum Glücksspiele so beliebt sind, erfahrt ihr hier.

Das sind die Glücksspiel-Favoriten der Alpenrepublik

Mit Abstand das beliebteste Glücksspiel in Österreich ist nach wie vor die Lotterie, gefolgt von Spielautomaten und zum Schluss Sportwetten und Spielbanken. Das gilt zumindest, wenn es nach dem Umsatz geht, denn mit Preisen um die 15 Euro ist ein Lottoschein relativ teurer. Wenn es nach der Anzahl der Nutzer und der gespielten Runden geht, liegen vermutlich die Spielautomaten vorne. Denn diese Spiele werden häufig auch mit einem Einsatz von nur 50 Cent oder einem Euro genutzt. Bei virtuellen Spielautomaten gibt es auch viele Möglichkeiten, kostenlos zu spielen. Dazu gehören zum Beispiel Freispiele ohne Einzahlung für beliebte Spiele wie Starburst oder Book of Dead. Viele Online Casinos versuchen auf diese Weise, neue Kunden zu gewinnen, machen dabei aber zunächst keinen Umsatz. Aber egal, ob nun Spielautomaten oder Lotterie in der Gunst der Nutzer ganz vorne liegen, eines steht fest: Zocken ist hierzulande ganz offensichtlich ein Volkssport. Aber woran liegt das eigentlich?

(FOTO: zVg.)

Warum ist Glücksspiel in Österreich so beliebt?

Ein Grund hierfür ist sicherlich, dass das Glücksspiel in Österreich eine lange Tradition hat. Das kleine Spiel war lange Zeit ein fester Bestandteil der österreichischen Gaststättenkultur, bevor es in jüngerer Zeit unter Beschuss geriet. Und die erste Lotterie des Landes hat 1751 niemand geringeres als Kaiserin Maria Theresia eingeführt. Das führt dazu, dass die gesellschaftliche Akzeptanz des Glücksspiels höher ist als in vielen anderen Ländern – Umfragen hin oder her. Aber natürlich gibt es auch andere Ursachen. Offensichtlich ist das Bedürfnis nach Nervenkitzel in Österreich größer als anderswo. Darauf deutet zumindest die lange Liste der Extremsportler aus der Alpenrepublik hin. Felix Baumgartner, Herbert Nitsch, Christian Stangl und viele andere gehen bis an die Grenzen des menschlich machbaren, um sich ihren Adrenalin-Kick zu holen. Der kleine Bürger geht dafür eben in die Trafik, um einen Lottoschein auszufüllen.

Glücksspiel und Digitalisierung

Immer öfter spielt er aber auch einfach daheim. Denn die Digitalisierung ist am österreichischen Glücksspiel nicht vorbeigegangen. Die beliebtesten Lotterien gibt es mittlerweile als Smartphone-App für alle gängigen Modelle. Und auch Casino Spiele finden immer öfter online statt. Der Hauptgrund hierfür ist wohl Bequemlichkeit. Wer spontan Lust auf etwas Nervenkitzel bekommt, kann einfach loslegen und muss sich dazu nicht erst einmal zum nächsten Geschäft aufmachen. Auf dem Land macht das einen besonders großen Unterschied. Aber auch die Vielfalt des Spielangebots ist durch die Digitalisierung größer geworden. Das führt dazu, dass sich das Glücksspiel nicht einfach nur in das Internet verlagert. Auch die Umsätze steigen dadurch langsam aber sicher an – trotz Gegenwind von oben.

Dreht sich der Wind?

Denn in letzter Zeit ist das politische Klima für das Glücksspiel deutlich feindseliger geworden. Nachdem Wien 2015 ein Verbot für Spielautomaten in Gaststätten aufstellte, mussten tausende von Spielautomaten entsorgt werden. Und auch die Causa Casinos hat das Ansehen der Branche nicht gerade gestärkt. Jetzt will die Regierung eine neue Offensive gegen das Online-Glücksspiel starten und setzt dabei unter anderem auf das umstrittene Geoblocking. Unklar ist aber, ob das Handeln der Politik den Volkswillen wiedergibt. Denn die Nachfrage ist weiterhin da. 2020 führte die Schließung der Spielbanken naturgemäß zu einem kleinen Umsatzrückgang. Zuvor hatte die Branche aber Jahr für Jahr ein stetiges Wachstum zu verzeichnen. Die Casinos Austria machte 2019 rund 60 Millionen Euro mehr Umsatz als noch 2014. Der Hang zum Glücksspiel ist bei allen politischen Bekenntnissen also immer noch da.

Bevor es bei den Österreichern zu einem Gesinnungswandel kommt, muss also noch viel Zeit vergehen. Ohnehin ist noch völlig unklar, ob die Regierung das Glücksspiel wirklich eindämmen möchte oder ob die geplanten Maßnahmen einfach die Kundschaft zurück zur Casinos Austria treiben sollen. Ersteres dürfte in der Bevölkerung ganz offensichtlich auf wenig Gegenliebe stoßen.