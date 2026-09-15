50.000 Euro für Impf-Posts: Influencer packt über Deals mit Regierung aus

Ein Video bringt alte Deals ans Licht: Influencer, staatliche Gelder und eine Impfkampagne – die Debatte ist neu entfacht.

Ein Influencer sorgt derzeit mit einem Video für Aufsehen, in dem er die Zusammenarbeit der deutschen Bundesregierung mit Social-Media-Persönlichkeiten im Rahmen früherer Corona-Impfkampagnen scharf kritisiert. Der unter dem Namen „Memo“ bekannte Influencer verweist dabei auf Dokumente, aus denen Ausgaben in Höhe von 245.616 Euro für die Kampagne „Lass dich impfen“ hervorgehen sollen. Einzelne Influencer hätten demnach jeweils rund 50.000 Euro erhalten.

Die Zahlen sind durch eine parlamentarische Anfrage an die Bundesregierung bestätigt: Laut Bundestags-Drucksache 20/6676 wurden im Rahmen der Social-Media-Kampagne „Lass dich impfen“ im Jahr 2021 insgesamt 245.616 Euro an fünf Influencerinnen und Influencer gezahlt.

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Österreichische Reaktionen

Das Video löste auch in Österreich Reaktionen aus. Der Wiener Influencer Erik Seidl, der unter dem Namen „Satansbratan“ bekannt ist, erklärte, vergleichbare Angebote erhalten, diese jedoch ausgeschlagen zu haben. „Wurde mir auch in Österreich angeboten, wirklich hohe Summen“, so Seidl. In den Kommentaren erntete er dafür breite Zustimmung von Usern, die seine Entscheidung als Zeichen von Loyalität gegenüber seiner Community werteten.

Gespaltene Meinungen

Zu Wort meldete sich auch Influencer Inscope21, bürgerlich Nicolas Lazaridis, der an der Kampagne teilgenommen hatte. Er rechtfertigte seine damalige Entscheidung mit dem Glauben, Positives bewirken zu wollen: „Habe mich damals dafür entschieden, mitzumachen, weil ich der Überzeugung war, etwas Gutes zu tun!“ Ein User forderte in den Kommentaren, Lazaridis solle die kolportierten 50.000 Euro spenden, um seine Glaubwürdigkeit unter Beweis zu stellen.

Die Reaktionen auf sein Statement blieben gespalten – während ein Teil der Nutzer die Verantwortung beim Staat verortet sieht, steht für andere die persönliche Integrität der beteiligten Influencer im Mittelpunkt der Debatte.