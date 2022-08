6 Top-Bewertete Telefon Spionage-Apps für Android und iOS

Sie möchten jemanden überwachen? Es gibt zahlreiche Gründe, warum dies nötig sein sollte. Der beste Weg, um Kinder in unserem digitalen Zeitalter zu beschützen, ist eine App dafür zu benutzen. Auch den Aufenthaltsort Ihres eigenen Telefons können Sie so ermitteln, falls dieses einmal verloren geht.

Nicht selten möchten Menschen auch wissen, wo der Partner sich aufhält oder was er gerade macht. Spionage Apps helfen dabei.

1. uMobix

uMobix wurde entwickelt, um Kinder zu schützen, um den Eltern ein bisschen Kontrolle zu geben, was ihre Kinder im Internet tun. Sie gehört zu den beliebtesten Spionage Apps weltweit. Gerade in heutiger Zeit ist es leider mit einem gewissen Risiko verbunden, wenn Kinder ein eigenes Smartphone besitzen und sich damit im Internet bewegen.

uMobix ist wie jede andere App auch auf jedem Smartphone einfach installierbar und bietet viele Funktionen. Die Bedienung dieser Überwachungs-App ist sehr einfach.

uMobix und seine Funktionen

Hier wird Ihnen ein kurzer Überblick über uMobix gegeben. Die besten Funktionen von uMobix haben wir kurz für Sie zusammengefasst:

Anrufprotokoll

Liste der Kontakte

Textnachrichten

GPS-Tracker

Verlauf des Browsers

Social Media

✔ Vorteile

relativ günstig

kein Rooting oder Jailbreak erforderlich

Informationen werden schnell synchronisiert

Echtzeitdaten

Zugriff auf Plattformen der Social Media

arbeitet im Stealth-Modus

Kundensupport 24/7

✔ Nachteile

einige iOS-exklusive Funktionen

Anmeldung über i-Cloud erforderlich bei Überwachung von iOS-Geräten

Geofencing nicht vorhanden

2. SpyBubble

SpyBubble ist eine diskrete, sichere App zum Überwachen Ihrer Lieben. Diese Spionage App ist für Geräte mit Android und iOS-Geräte anwendbar. Ältere iOS Varianten benötigen für eine einwandfreie Funktion jedoch ein Jailbreak. Mittels SpyBubble können Sie die Telefonate sowie das Internetverhalten ihrer Kinder einfach und sicher kontrollieren. Auch die Nachrichten von den verschiedenen Social-Media-Plattformen können mittels SpyBubble kontrolliert werden.

Funktionen von SpyBubble

SpyBubble bietet einige Funktionen, mit denen Sie Ihre Kinder überwachen können und das Risiko von Gefährdung durch das Internet abwenden können.

Mit den Funktionen können Sie:

Telefonkontakte einsehen

Nachrichten der Social-Media-Plattformen kontrollieren

den Suchverlauf im Internet einsehen

✔ Die Vorteile von SpyBubble

Sichere Anwendung

für die neueren iOS-Versionen ist kein Jailbreak erforderlich

Überwachung der Nachrichtendienste von Social-Media-Plattformen

Telefonlisten

guter Kundenservice

✔ Nachteile von SpyBubble

Installation nicht so einfach, jedoch Online-Support zur Installierung vorhanden

Ältere iOS-Versionen benötigen ein Jailbreak

3. Cocospy

Diese App ist eine außerordentlich gute Lösung, um seine Kinder zu schützen, wenn diese außer Reichweite sind. Mittels Cocospy können Sie nicht nur den Aufenthaltsort sehen, sondern auch mittels Fernzugriff Nachrichten und Anrufe kontrollieren. Cocospy hilft Ihnen, Ihre Kinder zu beschützen, wenn diese nicht in Ihrer Reichweite sind. Außerdem können Sie mit dieser App Ihre Kinder vor den Gefahren des Internets erfolgreich schützen. Deshalb gehört sich auch diese App den beliebtesten Spionage Apps an.

Die Funktionen von Cocospy

Mittels diverser Funktionen können Sie ihre Kinder nicht nur beschützen, sondern wissen immer genau, wo sich diese gerade aufhalten.

Standortverfolgung

Nachrichten überwachen und das gilt auch für die Nachrichten der Social-Media-Plattformen

Anrufprotokolle einsehen

WhatsApp Nachrichten

Kontaktlosen Kontrolle

Browserverlaufkontrolle

Geofencing

Stealth-Modus

SIM-Aufenthaltsort

✔ Vorteile von Cocospy

Überwachung aller Nachrichten

Anrufkontrolle

Browserverfolgung

einfache Installation

Nachricht, wenn die SIM-Karte gewechselt wird

✔ Nachteile von Cocospy

Keine Funktion für Aufzeichnungen von Anrufen

nicht alle Funktionen für iOS-Geräte verfügbar

4. Hoverwatch

Hoverwatch bietet Ihnen die Überwachung und Kontrolle nicht nur für das Smartphone, sondern auch für den PC oder das Tablett. Mittels Hoverwatch können sie Social Media und deren Messenger überwachen und sogar Screenshots davon anfertigen. Des Weiteren besteht die Möglichkeit für Audioaufnahmen und die Aufzeichnung eines Anrufprotokolls. Auch die Einsicht in die Fotodaten ist mit dieser Überwachungs-App möglich. Aber nicht nur das, auch das Tablet oder der PC kann damit überwacht werden.

Die Funktionen von Hoverwatch

Hoverwatch bietet viele Funktionen, die andere Apps nicht anbieten und ist sehr einfach anzuwenden.

Anrufe und Textnachrichten Übersicht

Ortungsfunktion

WhatsApp, Viber und Facebook Überwachung

Stealth Modus

Keylogger für Windows

Keylogger für Mac

Sim-Kartentausch

Frontkamerafoto bei jedem entsperren des Telefons

Keylogger für Android

✔ Vorteile von Hoverwatch

Kostenlose Testversion

einfache Verwendung

mit Windows und Mac kompatibel

Demofunktion für die Funktionen

günstiger Preis

✔ Nachteile von Hoverwatch

Nur mehr für Android-Systeme verfügbar

5. XNSPY

XNSPY ist eine Software, die es dem Nutzer erlaubt, ein gewähltes Ziel, ein Smartphone zu überwachen. Eltern können damit ihre Kinder nicht nur überwachen, wenn diese alleine unterwegs sind, sondern auch schützen.

Durch die Kontrolle kann Cybermobbing vermieden und Informationen, die von Kindern in den Social Media geteilt werden, kontrolliert werden. XNSPY erlaubt es Eltern aus der Ferne zu beschützen, indem bestimmte Medien blockiert werden können und selbst Apps zu blockieren oder zu löschen.

Die Funktionen von XNSPY

Telefonüberwachung und Protokollierung

Geofencing

Medien Kontrolle

E-Mail Kontrolle

Browserverlauf Überwachung

Zugriff

Fernbedienung des Gerätes

Android Keylogger

Stealth Modus

✔ Vorteile von XNSPY

Mit einer Benutzeroberfläche können mehrere Geräte kontrolliert werden

übersichtliche Anordnung der Funktionen

Stealth Modus

geringer Akkuverbrauch

geringe Speicherkapazität

✔ Nachteile von XNSPY

Daten können nicht gelöscht werden von Nutzer

Apps oder Webseiten können nicht gelöscht oder blockiert werden

jedes Gerät benötigt eigene Lizenz

6. Spyic

Spyic ist eine Spionage App, die einige Funktionen bietet, um ihre Kinder vor Cybermobbing und Belästigung zu beschützen. Mit dieser App kann das Smartphone ihres Kindes erfolgreich überwacht werden. Dies schließt auch die Internetnutzung ein. Sicher und einfach die eigenen Kinder etwas zu beschützen und selbst die Nachrichten zu überwachen, ist in vielen Fällen ein großer Vorteil.

Spyic kann auch zur Überwachung von iOS Geräten verwendet werden. Es nutzt Informationen der iCloud, um auf die Daten eines iOS Gerätes zuzugreifen.

Die Funktionen von Spyic

Spyic bietet einige sehr gute Funktionen zum Überwachen ihrer Kinder:

Nachrichtenüberwachung

Anrufprotokoll

Geofencing

Browserverlaufkontrolle

Medien Kontrolle

App Kontrolle inklusive blockieren und löschen

SIM-Karten Kontrolle

Kontaktliste

Kalender Kontrolle

Keylogger

✔ Die Vorteile von Spyic

Kein Jailbreak notwendig

Stealth Modus

einfache Installation

einfach und benutzerfreundlich

Kunden-Support 24/7

Zuverlässig

✔ Nachteile

Etwas teurer

keine Möglichkeit der Aufzeichnung von Anrufen und keine Abhörfunktion

Warum sollten Sie das Telefon von jemandem ausspionieren?

In heutiger Zeit gibt es einem ein sicheres Gefühl, wenn man weiß, wo die Kinder sich aufhalten oder mit wem die Kinder Kontakt haben.

Unser digitales Zeitalter birgt viele Risiken und Gefahren und deswegen ist eine Überwachung der Kinder etwas durchaus Nützliches. Das bedeutet aber nicht, dass man seinen Kindern nicht vertraut.

Vielmehr geht es drum, Risiken auszuschließen und sicher zu wissen, wo die Kinder sind und was sie momentan mit dem Smartphone machen.

Must-Have-Funktionen für eine Telefonüberwachungs-App

Die wichtigsten Funktionen, um seine Kinder überwachen und zu beschützen zu können, sind in jedem Falle das Geofencing, um den Standort zu bestimmen. Anrufkontrolle und Überwachung der Chats hat sich als positiv gezeigt in Messenger oder Instagram. Auch die Überwachung von WhatsApp ist eine weitere gute Funktion.

Standortverfolgung

Die Standortverfolgung über eine Spionage App ist etwas durchaus Hilfreiches. Sicherlich vertraut man seinen Kindern, doch wie oft hört man, dass versucht wurde, Kinder durch falsche Informationen in ein Auto zu locken und zu entführen? Mittels Standortverfolgung weiß man immer und jederzeit, wo sich das Kind gerade aufhält.

Anrufprotokolle

Durch die Kontrolle der Anrufprotokolle kann man jederzeit sehen, wer wann und wie lange angerufen hat. Auch wer von dem eigenen Kind angerufen wurde, ist damit sichtbar. In heutiger Zeit kommt es leider immer wieder dazu, dass Betrüger durch Anrufe auf dem Telefon versuchen, an Informationen oder Ähnliches zu gelangen. Durch ein Anrufprotokoll kann man sofort dagegen vorgehen.

Stealth-Modus

Durch den Stealth-Modus ist die Überwachung für andere nicht sichtbar. Dieser Modus ist selbstverständlich wichtig, damit niemand, der Ihr Smartphone in Händen hat, sieht, dass Sie eine Spionage App verwenden. Gerade die eigene Familie sollte das nicht sofort eindeutig sehen. Kinder oder die Familie denkt sonst, dass Sie alles und jeden überwachen.

Überwachung sozialer Medien

Wie sich immer wieder zeigt, ist gerade in den Social Media das Cybermobbing sehr stark vertreten.

Auch Scammer in den verschiedensten Bereichen versuchen an Ihr Geld zu kommen. Mit der Überwachung der sozialen Medien können Sie Ihre Kinder vor solchen und möglicherweise schlimmeren Verbrechen in den sozialen Kanälen beschützen.

Keylogger

Mit der Keylogger Funktion können Sie Eingaben über die Tastatur überwachen und protokollieren. Nicht nur eine Überwachung, sondern auch eine Rekonstruktion ist damit möglich. Dadurch wird es Ihnen ermöglicht, den Suchverlauf einzusehen oder Nachrichten zu überwachen. Eine Spionage App sollte diese Funktion besitzen.

Fazit

Spionage Apps sind eine großartige Hilfe dabei, die eigene Familie zu schützen. Die zahlreichen Funktionen helfen Kinder vor Missbrauch speziell aus dem Internet, zu bewahren und in Folge darüber aufzuklären, bevor etwas Schlimmes passiert. Die oben genannten Apps zeigen, dass das Überwachen sehr leicht und einfach ist. Es sollten jedoch nur legale Apps dafür genutzt werden. Wenden Sie Schaden von Ihrer Familie ab, indem sie eine Spionage App verwenden.

Häufig gestellte Fragen FAQ

Ist eine Spionage App legal?

Die hier vorgestellten Apps sind legal und können ohne Probleme auf ein geeignetes Smartphone installiert werden.

Welche Daten kann ich nur mit der Nummer ausspionieren?

Mit der Telefonnummer alleine können schon mit geofinder.mobi einiges an Daten wie der Standort in Erfahrung gebracht werden. Geofinder.mobi bietet einige Möglichkeiten, um ein Smartphone aufzufinden. Jedoch bedarf es bei geofinder.mobi die Reaktion des Smartphone-Besitzers. Mittels Spionage App ist das nicht notwendig.

Welche sozialen Medien kann ich ausspionieren und überwachen?

Die sozialen Medien wie Facebook, Instagram, Viber oder WhatsApp können mit den meisten Spionage Apps überwacht werden. Alle Chats in diesen Nachrichtendiensten sind einsehbar und somit überwachbar. Apps wie uMobix zeigen sogar schon gelöschte Nachrichten auf. Dadurch ist eine Überwachung Ihrer Kinder zum Beispiel sehr einfach.

Kann ich einen Telefon-Tracker auf einem Zielgerät platzieren, ohne es zu berühren?

Mit einer Spionage App ist es nicht notwendig das Smartphone, welches überwacht werden möchte, zu berühren oder etwa eine Installation einer App durchzuführen. Die vorgestellten Apps funktionieren sicher, ohne das Zielgerät zu berühren. Einfacher kann legale Überwachung nicht sein.

Kann ich ein Gerät verfolgen, das offline ist?

Geräte können auch im offline Modus geortet werden. Jedes Smartphone gibt Signale von sich, die jederzeit geortet werden können. Somit ist eine Smartphone-Verfolgung auch dann möglich, wenn sich das Gerät im offline Modus befindet. Ist jedoch der Akku leer, kann es nicht mehr geortet werden.