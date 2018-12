8 Weihnachtsgeschenke die Männer nicht leiden können!

View this post on Instagram

🎄Вот ещё вариант с апельсином, только здесь я уже все заваривала кипятком: апельсины, корицу, розмарин, гвоздику, бадьян,.. потом все это в баночку и свечку туда. Как вариант украшения стола на праздники – очень даже! Вот ещё хочу попробовать поварить елочные веточки с лимоном, и специями, может ещё так настроение поднимется ))) хотя, честно скажу лучше свечек из bath & body нет ничего! Вот там запах, и стойкий и приятный и на любой вкус и цвет. Ну а это 👆🏻👆🏻 глазу приятно 😍 все равно аромат немного идёт 😜 ———————————————————————- Otro invento con naranja, canela, anis, clavos y romero. Esta vez les puse agua hirviendo, para que suelten un poco el aroma, después todo lo ponemos al frasquito con una velita flotante. Bonito a la vista y adorna muy bien la mesa, cocina, etc… también quiero cocinar unas pocas ramitas de pino con especias, para aromatizar más la casa. Aunque, como ya dije, las mejores velas son de bath&body, y el aroma “fresh balsam” es mi favorito para esta temporada! Toooda la casa vuele a pino como si lo tuviera de verdad 🎄😍 . . . #wintertreats #christmas2017 #mychristmas #sweetgift #tv_living #tv_lifestyle #beautifulcuisines #candels #theartofslowliving #vlasnakitchen #thekitchn #photofoodiegram_winter #seasonal #thatauthenticfeeling #ontheplate #onthetable #foodinspiration #свечи #aromatherapy #healthycuisines #eatbrighter #foodisfuel #vlasnakitchen_christmas #velitas #свечи #новогодниесвечи #своимируками #handmade #orangecandle #orangeandcinnamon