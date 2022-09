70-Jährige rast mit Porsche und ohne Führerschein auf Autobahn

Eine 70-jährige Italienerin in einem Porsche mit deutschen Kennzeichen wurde beschuldigt, auf der Gorenjska-Autobahn in Slowenien randaliert zu sein und das ohne den Führerschein.

Kurz vor 12 Uhr am slowenischen Grenzübergang Rigonce in Richtung Kroatien tauchte eine alte Dame in einem Porsche Cayenne mit deutschen Nummernschildern auf.

Die Polizei stellte im Kontrollverfahren an der Grenze fest, dass die alte Frau (70) aus Italien keinen gültigen Führerschein hat und dass sie auf der Gorenjska-Autobahn in der Nähe der Moste-Galerie, wo die Geschwindigkeit durch ein Verkehrszeichen auf 100 Stundenkilometer begrenzt ist, sogar 161 Stundenkilometer fuhr.

Das Auto der alten Frau wurde beschlagnahmt, sie wurde wegen Geschwindigkeitsüberschreitung und wegen Lenkens ohne gültigen Führerschein mit einer Geldstrafe belegt und dem zuständigen Gericht vorgeführt.

