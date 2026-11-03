70-Stunden-Wochen? Wiener Schulwarte fordern 15.000 Euro

Die Dienstwohnung liegt gleich neben der Arbeit, Feierabend gibt es selten. Vier Wiener Schulwarte fordern deshalb jeweils 15.000 Euro.

Massive Kritik begleitet die Arbeitszeiten und das Beschäftigungsmodell der Wiener Schulwarte. Interne Unterlagen und Berichte von Mitarbeitern deuten auf überlange Dienste hin, die MA 56 weist die Vorwürfe zurück.

Zahlreiche städtische Schulen in Wien stellen ihren Schulwarten Dienstwohnungen zur Verfügung. Entsprechend groß ist die Gruppe jener Schulwarte, die vor Ort wohnen und deren Arbeitszeit zeitlich nicht geregelt ist. Der Dienst beginnt um 6.45 Uhr.

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Wegen der Ganztagsschule und der abendlichen Nutzung der Turnsäle durch Vereine kann er sich bis in die Nacht ziehen. Ein langjähriger Schulwart schildert „14-Stunden-Diensten“ und Reinigungsarbeiten, die erst nach der Schließung um 21 Uhr anfallen. In internen Unterlagen wiederum ist von „70ern“ die Rede, gemeint sind 70-Stunden-Wochen, außerdem von durchschnittlich 60 Stunden.

Rechtliche Zweifel

In einem Dokument der MA 56 aus dem Jahr 2022 soll stehen, die gesetzliche Höchstarbeitszeit werde mit dem aktuellen Dienstzeitmodell „umgangen“, wenngleich die Personalvertretung die Regelung mitgetragen habe. Als Gegenmaßnahmen kamen Pensionierungen und der Einsatz von zwei Schulwarten pro Standort ins Spiel. Nach EU-Recht sind derart hohe Stundenzahlen wegen der Ruhezeitenregelung nicht zulässig.

Ein Urteil des Obersten Gerichtshofs aus dem Jahr 2023 hat dies im Fall eines Schulwarts aus Oberösterreich zum „Erholungsmanko“ bestätigt. Derzeit sind beim Arbeits- und Sozialgericht Verfahren anhängig, in denen vier Wiener Schulwarte unter Verweis auf die Ruhezeiten jeweils 15.000 Euro Ersatz verlangen.

Scharfe Worte findet Markus Tiller von der Gewerkschaft FCG-Younion. Er spricht von „moderner Sklavenhaltung“ und sieht die rote Mehrheitsfraktion in der Personalvertretung in der Verantwortung für die Zustände. Zudem erkennt er eine „systematische Verletzung der Fürsorgepflicht“ und „mutmaßlich schweren Amtsmissbrauch“.

Sollten die Verfahren erfolgreich verlaufen, kündigt er weitere Schritte an. Eine Stellungnahme blieben die zuständigen Stadträte Jürgen Czernohorszky (SPÖ) und Bettina Emmerling (Neos) schuldig. Seitens der MA 56 ist von „unterschiedlichen Rechtsauffassungen“ die Rede.

Das Modell sei „rechtskonform“, erklärte eine Sprecherin, und es lägen „keine massiven Ruhezeitverletzungen“ oder „arbeitsrechtliche Verstöße“ vor. Solange kein rechtskräftiges Urteil existiere, seien die Vorwürfe „haltlos“.

Zeiterfassung unter Verdacht

Schwer wiegen auch die Anschuldigungen rund um die Zeiterfassung jener Schulwarte, die vor Ort wohnen. Das elektronische System SES registriere Verstöße gegen die Ruhezeiten nicht.

Folglich sei die MA 56 gezwungen, Arbeitszeitaufzeichnungen zu „fälschen“, indem bei den Mitarbeitern deutlich weniger Arbeitszeit vermerkt werde. Die Behörde selbst beruft sich generell auf die Rechtskonformität des Modells und auf die anhängigen Verfahren.

Zusätzlich zu den langen Diensten verschärft der Personalmangel die Lage. Insidern zufolge sind viele der etwa 600 Planposten nicht besetzt. Niederschlag findet das in hohen Krankenständen.

Laut einer Anfragebeantwortung im Gemeinderat vom April kommt jeder Schulwart auf 35,25 krankheitsbedingte Fehltage. Die MA 56 gibt an, in Abstimmung mit Arbeitspsychologen weitere Maßnahmen zu setzen, etwa Springer-Schulwarte und zusätzliches Reinigungspersonal.

Überdies hebt die Behörde hervor, dass Schulwarte gut bezahlt würden und bei ihren Dienstverpflichtungen über besondere Gestaltungsspielräume verfügten.