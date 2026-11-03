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13.260€ Strafe

71.400 Euro im Gepäck: Mann meldet Bargeld an kroatischer Grenze nicht an

71.400 Euro im Gepäck: Mann meldet Bargeld an kroatischer Grenze nicht an
(Symbolbild FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Die Handtasche wirkt unauffällig, ihr Inhalt nicht. Bei Gunja stoppen Zöllner einen Pkw und finden Bargeld in fünfstelliger Höhe.

Kroatische Zöllner haben am Grenzübergang Gunja 71.400 Euro nicht angemeldetes Bargeld entdeckt. Der Lenker, ein Staatsbürger aus Bosnien und Herzegowina, muss dafür eine Geldstrafe von 13.260 Euro zahlen.

Wie die Zollverwaltung der Republik Kroatien mitteilte, ereignete sich der Aufgriff am Montag. Bei der Kontrolle eines Personenwagens stießen die Beamten in der Handtasche eines Reisenden auf die 71.400 Euro.

Nicht angemeldetes Bargeld

Am Steuer des Fahrzeugs saß ein Staatsbürger aus Bosnien und Herzegowina. Er wollte das Bargeld in das Zollgebiet der Europäischen Union einbringen, ohne es anzumelden.

Wer mit 10.000 Euro oder mehr an Bargeld oder gleichgestellten Zahlungsmitteln in die EU einreist oder die EU verlässt, muss den Betrag beim Zoll anmelden. Das Mitführen höherer Summen ist grundsätzlich erlaubt, sie müssen jedoch mit dem vorgeschriebenen Formular schriftlich oder elektronisch deklariert werden.

Hohe Geldstrafe

Dieser Pflicht kam der Mann nicht nach.

Wegen einer Übertretung nach Artikel 41 des Gesetzes über das Devisengeschäft wurde ihm am 2. November 2026 eine Strafverfügung ausgestellt, die Höhe der Geldstrafe beträgt 13.260 Euro.

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