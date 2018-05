8 der gefährlichsten Reiseziele der Welt (GALERIE)

Der Urlaub soll sowohl Erholung als auch Genuss sein, egal ob man antike Städte erforscht, faul am Strand herumliegt oder sich anderweitig betätig. Allerdings ist nicht immer alles Gold, das glänzt, vor allem nicht, wenn es sich um exotische Reiseziele handelt.



Mexico

Millionen Menschen besuchen Mexiko jedes Jahr und genießen die Kultur und wunderschönen Landschaften. Für Touristen zählt das Land nichtsdestotrotz zu den gefährlichsten Ländern der Welt, da gewaltsames organisiertes Verbrechen nicht selten an der Tagesordnung steht. Außerhalb von touristischen Regionen bzw. Bereichen sollte man sich daher eher nicht alleine bewegen.

Russland

Das größte Land der Welt wirkt auf viele Reisende wie ein richtiger Magnet. Nicht verwunderlich, da das Land über eine langjährige Geschichte verfügt und somit in vielen Bereichen etwas zu bieten hat. Reisemagazine raten jedoch von Trips in den Norden des Landes ab, da dort politische Spannungen für große Unruhen sorgen und Banden ihr Unwesen treiben. Wer jedoch eine Reise nach Moskau oder St. Petersburg plant, der kann unbesorgt sein. In den Großstädten Russlands ist das Sicherheitsrisiko sehr gering.

Nordkorea

Einzigartig und mysteriös. Diese zwei Worte beschreiben Nordkorea wohl am besten. Allerdings ist eine Reise dorthin, aufgrund des rigorosen kommunistischen Regimes, weder einfach, noch ratsam. Allerdings sind es keine Kriminellen, die Nordkorea unsicher machen, sondern eigenwillige Gesetze und Regelungen, die für eine lange Haftstrafe für Touristen sorgen können. Zudem gibt es in Nordkorea kein Recht auf Privatsphäre, daher sollte man sich darüber im Klaren sein, dass man ständig überwacht wird.

Ägypten

Das antike Erbe des Staates am Nil zu sehen, ist für viele Reisefreunde einer der Wünsche, die sie sich in ihrem Leben erfüllen möchten. Zudem bietet das Land unglaublich schöne Strände, Korallenriffe und viele mehr. Allerdings sorgt das Land immer wieder wegen Entführungen und Terroranschlägen für Schlagzeilen. Die politische Instabilität und oftmals gewaltsame Auseinandersetzungen können den Traum vom Paradies schnell zerstören.

