8 Gründe, warum jeder einen Jugo-Freund haben sollte

Südslawen mögen vielleicht auf den ersten Blick etwas eigenwillig wirken, vor allem, wenn man bisher wenig Kontakt mit ihnen hatte. Allerdings sollte man sich mehr als glücklich schätzen, einen Jugo als Freund zu haben. Hier zehn Gründe, warum Südslawen tolle Kumpels sind:

1. Keine Zurückhaltung bei gemeinsamen Abendessen

via GIPHY

Wenn man von Slawen zum Essen eingeladen wird, dann kann man sich zu 100% entspannen und jegliche Verlegenheit hinter sich lassen. Man kann so viel essen wie man möchte und es ist überhaupt keine Schande, nach einem Nachschlag zu fragen. Vielmehr freut es die Gastgeber um so mehr, wenn es ihren Gästen schmeckt. Gleichzeitig wird man essentechnisch bei Jugos niemals enttäuscht werden, da jedes Abendessen für Gäste einem mehrgängigen Hochzeitsmenü gleicht. Und selbst nach dem Essen gibt es Snacks und Drinks in Hülle und Fülle, sodass man oftmals auch noch etwas für zu Hause eingepackt bekommt.

2. Party mal anders

via GIPHY

In vielen Ländern sind Menschen zu schüchtern, einfach so das Tanzbein zu schwingen, oder gar lauthals zu singen. Ganz anders geht es am Balkan zu. Auf einer Jugo-Party wird nicht nur getanzt, als ob niemand zusehen würde, sondern auch gebrüllt und gesungen als gebe es kein Morgen. Ebenso braucht man als Außenstehender keine Angst haben, sich der Partymeute anzuschließen. Die Südslawen stehen neuen Bekanntschaften sehr offen gegenüber und feiern gerne auch mit „Fremden“ bis in die Morgenstunden.

3. Absagen gibt es nicht (außer sie können wirklich nicht)

via GIPHY

Jugo-Freunde sind sehr gesellige Weggefährten. Schöne und vor allem viel Zeit mit ihren Liebsten zu verbringen, zählt zu ihren Lieblingsbeschäftigungen. Daher wird man von Slawen auch nur selten ein „Nein“ hören, wenn es darum geht, gemeinsam um die Häuser zu ziehen. Egal ob es sich dabei um einen gemütlichen Kaffee, oder ein abendliches Event handelt, die Jugos sind immer mittendrin statt nur dabei. Absagen werden dir deine slawischen Freunde nur, wenn sie wirklich nicht können.

