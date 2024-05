888 bereitet sich auf die Herausforderungen des österreichischen Marktes vor

Der österreichische Glücksspielmarkt gilt seit jeher als hart umkämpft. Das liegt auch an der Geschichte der Casinos Austria, die viele Jahrzehnte lang ein staatlich dominierter Monopolbetrieb waren. Die Gesetzgebung schützte den lokalen Glücksspielmarkt vor Konkurrenz, doch die technischen Innovationen haben diese Abschottung aufgebrochen.

Von Staat zu privat

Mittlerweile ist alles anders geworden. Die Casinos Austria befinden sich mehrheitlich in der Hand eines tschechischen Unternehmens und kämpfen zusehends gegen die Konkurrenz im Internet. Dazu kommt, dass die Ausschreibung der österreichischen Casino-Lizenzen näher rückt.

Diese werden vom österreichischen Bundesministerium für Finanzen ausgeschrieben und das für einen langen Zeitraum. Schon in der Vergangenheit wollten Mitbewerber aus dem Ausland am österreichischen Markt teilhaben, kamen jedoch bei der Vergabe nicht zum Zug. Aktuell sieht das österreichische Glücksspielrecht die Vergabe von insgesamt 15 Spielbank-Lizenzen und einer einzigen Online-Lizenz vor. Daneben könnte der Staat eine eigene Poker-Lizenz vergeben.

Private Pokeranbieter wurden verboten

Das Kartenspiel wurde im Zuge der letzten Gesetzesreform in den gesetzlichen Rahmen hineingebracht, nachdem sich zuvor in Österreich über Jahrzehnte eine lebendige Pokerszene entwickelt hatte. Die privaten Anbieter zählten zu den größten und bekanntesten in Europa, doch das Inkrafttreten der Reform, nach einer vierjährigen Übergangsphase, führte zu deren Schließung.

Die schon bisher gesetzlich vorgesehene Poker-Lizenz wurde in der letzten Runde einfach nicht ausgeschrieben, damit hatten private Anbieter keine Chance, weiter am Markt bestehen zu bleiben. Doch im Jahr 2027 laufen die langjährigen Casino-Lizenzen aus, dann wird der Markt neu gemischt. Aufgrund der langen Fristen soll der Ausschreibungsprozess bereits in diesem Jahr gestartet werden. Dann könnte ein Umbruch bevorstehen.

Ein abgeschotteter Markt

Anders als in Deutschland hat Österreich immer darauf gesetzt, seinen Markt mit allen Mitteln abzuschotten. Doch darum dreht sich auch der Streit zwischen der Branche und dem Staat. Während die Anbieter aus dem Ausland mit der Dienstleistungsfreiheit der EU argumentieren, beharrt Österreich weiterhin auf seiner gültigen Gesetzeslage und verfolgt illegale Anbieter, soweit dies im Netz möglich ist.

Doch dies gestaltet sich selbst mit Gerichtsurteilen schwierig. Schließlich arbeiten die Online-Casinos im Internet mit Lizenzen anderer europäischer Unternehmen. Sie verfügen selten über ein eigenes Vermögen in Österreich, das zur Zahlung von Strafen beschlagnahmt werden könnte. Damit nicht genug, hat Malta als einer der wichtigsten Lizenzgeber der Branche in der EU damit begonnen, seine Unternehmen gesetzlich vor der Verfolgung in anderen EU-Ländern zu schützen.

Der Streit um die Legalität geht weiter

Letztentscheidungen des Europäischen Gerichtshofs stehen dazu noch aus; das gilt auch für zahlreiche Musterprozesse, die in Österreich und Deutschland geführt wurden oder werden. Selbst hier gibt es keine einheitliche Vorgangsweise, wenn es darum geht, Verluste aus Glücksspiel an Spieler zurückzuzahlen. Doch Prozessfinanzierer treten verstärkt auf und vertreten ihre Klienten vor Gericht, um eine Linie durchzusetzen.

Online-Casinos sind im Netz stark vertreten. Expertenseiten untersuchen deren Angebot und geben ihren Lesern so einen Leitfaden, worauf zu achten ist und wie sie das für sich beste Online-Casino finden. Casino.at ist das Neueste in Österreich, das sich auf diese Informationen spezialisiert hat. Angesichts dieser enormen Konkurrenz ist es nicht überraschend, dass der österreichische Staat schon seit langem Netzsperren diskutiert. Doch bisher ist es zu keiner weiteren gesetzlichen Reform gekommen; angesichts der Restdauer der Legislaturperiode ist damit auch nicht mehr zu rechnen.

Finanzielles Ungemach droht

Angesichts dieser Ausgangssituation hat sich ein großer ausländischer Anbieter dazu entschlossen, finanziell vorzusorgen. Die 888 Holding ist einer der weltweit führenden Anbieter von Online-Glücksspielen. Das Unternehmen verzeichnet laut eigenen Angaben rund 25 Millionen registrierte Kunden und zählt unter dem Namen 888 auch in Österreich zu den bekanntesten Marken der Branche.

Doch die zahlreichen Prozesse rund um die Bewertung von Angeboten als Glücksspiel und die Rückzahlung von Verlusten an Spieler hat die 888 Holding vorsichtig werden lassen. Schließlich geht es dabei um die Klärung einer Reihe unterschiedlich bewerteter rechtlicher Fragen, die nicht nur Österreich und Deutschland, sondern auch die EU betreffen. Angesichts dieser Unsicherheit hat das Unternehmen jetzt bekannt gegeben, eine Rückstellung für Prozessrisiken in diesen Ländern in Höhe von 116 Millionen Pfund gebildet zu haben.

Die rund 135 Millionen Euro sollen mögliche finanzielle Risiken, die sich in Zukunft aus verlorengegangenen Prozessen in Österreich und Deutschland ergeben könnten, abfedern. Klar ist, dass sich die rechtlichen Diskussionen in beiden Ländern immer weiter zuspitzen. Deutschland hat hier argumentativ eindeutig einen Vorsprung.

In Deutschland längst legal

Während man hier, wie in Österreich, viele Jahre lang versuchte, ausländische Konkurrenz aus dem Markt fernzuhalten, hat Deutschland vor mehr als zwei Jahren seinen Glücksspielmarkt geöffnet. Der neue deutsche Glücksspielstaatsvertrag ermöglicht jetzt die Lizenzierung von Unternehmen, die sich den gesetzlichen Vorgaben unterwerfen. Die 888 Holding hält in Deutschland aktuell gültige Lizenzen für Sportwetten, Online-Poker und virtuelle Automatenspiele. Trotzdem möchte man vorsorgen, schließlich behandeln einige Rechtsstreitigkeiten auch die Vergangenheit.

Ausschlaggebend für die Bildung der hohen Rücklage waren offenbar Gerichtsurteile in den Niederlanden. Dort wurden Konkurrenz-Unternehmen dazu verurteilt, die Verluste von Spielern zu entschädigen, weil die Firmen zum Zeitpunkt des Spiels nicht legal tätig waren. Dabei geht es um eine Summe von 450.000 Dollar, die noch vor dem Start des niederländischen Online-Glücksspielmarktes als Verlust angefallen waren.