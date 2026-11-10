A1 Richtung Wien gesperrt: Zwei Lkw nach Unfall umgestürzt

Erst kippt ein Lkw, dann der nächste. Die Westautobahn Richtung Wien bleibt am Morgen dicht, Retter und Bergetrupps sind im Dauereinsatz.

Auf der A1 bei Böheimkirchen geht am Dienstagfrüh in Fahrtrichtung Wien nichts mehr. Zwei Lkw waren in einen schweren Unfall verwickelt, beide Fahrer wurden verletzt. Die Strecke ist komplett gesperrt, der Verkehr wird über die S33 umgeleitet. Mit einer Freigabe ist voraussichtlich erst in einigen Stunden zu rechnen.

Kurz hinter Böheimkirchen kam es am Dienstagmorgen zur Kollision. Zuerst rutschte ein Lastwagen aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn und blieb auf der Seite liegen. Der nachfolgende Lkw konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, touchierte das umgekippte Fahrzeug und stürzte selbst um.

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Großeinsatz vor Ort

Zahlreiche Einsatzkräfte eilten zur Unfallstelle, darunter mehrere Rettungsteams und Notärzte. Die Feuerwehren St. Pölten-Stadt und Böheimkirchen waren zur Menschenrettung alarmiert worden. Als die Helfer eintrafen, saß in keinem der beiden Fahrerhäuser mehr jemand.

Die beiden Fahrer wurden an Ort und Stelle medizinisch betreut und danach mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Klinikum gebracht.

Aufwendige Bergung

Die beiden Schwerfahrzeuge bergen die Feuerwehren gemeinsam mit einem privaten Bergeunternehmen. Dafür bleibt die Westautobahn in Fahrtrichtung Wien zur Gänze gesperrt.

Ab dem Knoten St. Pölten wird der Verkehr auf die S33 geleitet.

Ersten Informationen zufolge werden die Arbeiten noch mehrere Stunden dauern.