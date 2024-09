Ab heute wird der Klimabonus ausgezahlt! Wer ist berechtigt?

In den kommenden Tagen und Wochen werden Millionen Österreicher den Klimabonus in Höhe von bis zu 290 Euro auf ihren Konten, sowie in Form von Briefen und Gutscheinen erhalten. Heute beginnt die Auszahlung!

Wer erhält den Klimabonus?

Jede in Österreich lebende Person, die im ersten Halbjahr einen Hauptwohnsitz in Österreich hatte und nicht innerhalb des Staates umgezogen ist, kann den Klimabonus erhalten. Die entscheidende Bedingung ist dabei, dass man 183 Tage im Jahr 2024 in Österreich gelebt haben muss. Wer diese Voraussetzung nicht im ersten Halbjahr erfüllt, muss bis zum Frühjahr 2025 auf die Auszahlung warten.

Auszahlung der Summe

Laut Klimaministerium sollen pro Tag etwa 2,1 Millionen Überweisungen getätigt werden. Insgesamt werden knapp acht Millionen Menschen den Klimabonus direkt auf ihr Bankkonto erhalten. „Damit können wir die Auszahlung des Klimabonus auf die Konten heuer erstmals bereits in der ersten Woche abschließen“, erklärt das Klimaministerium.

Verschiedene Formen der Auszahlung

Nicht alle Österreicher bekommen das Geld direkt aufs Konto. Einige werden den Klimabonus in Form von Gutscheinen und Briefen erhalten. Diese Gutscheine werden persönlich in Form eines RSa- oder RSb-Briefes zugestellt, was bis zu acht Wochen dauern kann.

Wer geht leer aus?

Personen, die im gesamten Jahr nicht auf 183 Tage Hauptwohnsitz in Österreich kommen, bekommen den Bonus nicht. Ebenfalls ausgeschlossen sind Menschen, die mehr als 183 Tage im Gefängnis verbracht haben.

Regionale Staffelung des Bonus

Die Höhe des Klimabonus variiert je nach Region zwischen 145 und 290 Euro. Dies hängt von der Infrastruktur und der Anbindung an den öffentlichen Verkehr ab, wie die Statistik Austria erklärt. Auf der Website des Klimabonus gibt es eine Karte, die die Auszahlungshöhe für den jeweiligen Wohnort zeigt.

Besonderheiten bei Auszahlung an Kinder und Jugendliche

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren bekommen nur die Hälfte des Bonus. Menschen mit einer Behinderung, die laut Behindertenausweis öffentliche Verkehrsmittel nicht nutzen können, erhalten den vollen Betrag.

Überweisung oder Brief?

Um den Klimabonus direkt aufs Konto zu erhalten, sollten die Kontodaten auf „FinanzOnline“ aktuell gehalten werden. Fehlen aktuelle Kontodaten, so erfolgt die Auszahlung per Brief und Gutschein.

Hintergrund des Klimabonus

Der Klimabonus wird jährlich ausbezahlt und durch die Einnahmen aus der CO2-Steuer finanziert. Er soll die Bürger für die steigenden Lebenshaltungskosten durch die CO2-Bepreisung kompensieren und gleichzeitig einen Anreiz für umweltfreundliches Verhalten schaffen.