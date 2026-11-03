Ab Jänner 2027: Steuerfreie Überstunden werden eingeschränkt

Mehr arbeiten, mehr behalten: Dieses Prinzip gilt bei Überstunden vorerst weiter. Doch der Fahrplan sieht bereits den nächsten Schnitt vor.

Zuschläge für bis zu 15 Überstunden bleiben 2026 bis zu einem Höchstbetrag von 170 Euro steuerfrei. Ab 2027 gilt wieder die reguläre Grenze von zehn Überstunden und maximal 120 Euro.

Der Nationalrat hat am 21. Jänner 2026 beschlossen, die Begünstigung rückwirkend mit 1. Jänner 2026 fortzuschreiben. Das Ziel bestand in einer schrittweisen Rückführung auf den ursprünglichen Wert. Im Jahr 2025 waren noch Zuschläge für 18 Überstunden bis zu 200 Euro steuerfrei gewesen.

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Für 2026 sind Zuschläge für bis zu 15 Überstunden im Monat bis maximal 170 Euro von der Lohnsteuer befreit. Rückwirkend gilt das ab 1. Jänner 2026. Die Zahl der begünstigten Überstunden soll, so das genannte Ziel, nicht abrupt, sondern schrittweise sinken.

Mit 1. Jänner 2027 greift nach aktueller Rechtslage wieder die reguläre Grenze des Einkommensteuergesetzes. Dann sind die Zuschläge für die ersten zehn Überstunden im Monat steuerfrei, wobei der steuerfreie Anteil insgesamt mit 120 Euro gedeckelt ist. Eine weitere Verlängerung der Sonderregelung ist derzeit nicht beschlossen.

Steuerfrei ist stets nur der Zuschlag, nicht der Grundlohn für die Überstunde selbst. Je Stunde darf der steuerfreie Zuschlag höchstens 50 Prozent des Grundlohns betragen. Sozialversicherungsbeiträge fallen auf Überstundenzuschläge weiterhin an, die Befreiung betrifft ausschließlich die Lohnsteuer.

Konkrete Auswirkungen

Ein Rechenbeispiel zeigt die Auswirkungen. Bei einem Bruttogehalt von 3.000 Euro und 40 Wochenstunden beträgt der Grundlohn rund 17,34 Euro pro Stunde, der Zuschlag von 50 Prozent liegt bei rund 8,67 Euro. Bei 15 Überstunden summiert sich das auf rund 130 Euro Zuschlag, die 2026 zur Gänze steuerfrei bleiben.

Ab 2027 sind im selben Beispiel nur noch rund 86,70 Euro steuerfrei, die übrigen rund 43,35 Euro werden versteuert. Bei einem Grenzsteuersatz von 30 Prozent bedeutet das rund 13 Euro weniger netto im Monat. Bei 40 Prozent sind es rund 17 Euro monatlich beziehungsweise rund 208 Euro im Jahr, sofern in jedem Monat 15 Überstunden anfallen.

Weitere Zulagen

Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit samt damit zusammenhängenden Überstundenzuschlägen sowie Schmutz-, Erschwernis- und Gefahrenzulagen bleiben gemeinsam bis zu 400 Euro pro Monat steuerfrei. Seit 2026 ist auch das Feiertagsarbeitsentgelt ausdrücklich in diese Begünstigung einbezogen. Keine Änderung ergibt sich für Personen mit höchstens zehn Überstunden und Zuschlägen unter 120 Euro, ebenso wenig für Personen ohne Lohnsteuerpflicht.

Wie sich die Neuerung im Einzelfall auswirkt, lässt sich mit dem Überstunden-Rechner und dem Brutto-Netto-Rechner auf Finanz.at berechnen.