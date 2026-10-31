Abgeschleppt in Wien: Ab 1. November zahlst du deutlich mehr

Du kommst zum Parkplatz zurück, doch dein Auto ist verschwunden. Wurde es abgeschleppt, wird dieser Moment in Wien ab 1. November deutlich teurer. Mit dem neuen Tarif allein ist die Rechnung noch nicht erledigt und bei manchen Halteverboten lohnt sich ein genauer Blick.

Erst die Straße absuchen, dann am eigenen Gedächtnis zweifeln: Stand der Wagen wirklich hier? Bevor du von einem Diebstahl ausgehst, kannst du unter +43 1 760 43 oder bei der nächsten Polizeidienststelle klären, ob dein Auto abgeschleppt wurde. Halte dafür das Kennzeichen bereit. Ist der Standort geklärt, geht es um zwei Dinge: das Auto rasch zurückbekommen und die Kosten richtig einordnen.

Was Abschleppen in Wien ab November kostet

Ab Sonntag, 1. November 2026, steigt der städtische Pkw-Abschlepptarif von 301 auf 355 Euro. Das sind 54 Euro mehr beziehungsweise knapp 18 Prozent. Die Verwahrung verteuert sich gleichzeitig von 11 auf 13 Euro pro Tag.

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Für Abschleppen und einen berechneten Verwahrtag fallen damit 368 Euro an. Bei zwei Tagen sind es 381 Euro, bei drei Tagen 394 Euro. Sieben berechnete Verwahrtage ergeben zusammen mit der Abschleppung 446 Euro. Diese Beispiele gelten für Abschleppungen und Verwahrung nach dem Tarifwechsel.

Eine mögliche Verwaltungsstrafe ist dabei noch nicht enthalten. Auch die Fahrt zum Abstellplatz musst du gegebenenfalls zusätzlich bezahlen.

Die Stadt begründet die Erhöhung mit gestiegenen Transport-, Personal- und Sachkosten. Zuletzt war der Tarif im Dezember 2023 angehoben worden. Nach Angaben der Stadt sind allein die Kosten für beauftragte Frächter seither um 43 Prozent gestiegen.

Warum die Strafe noch extra kommen kann

Abschleppkosten, Verwahrung und Verwaltungsstrafe sind getrennte Positionen. Mit den 355 Euro bezahlst du die Entfernung des Fahrzeugs. Der Tagesbetrag betrifft die Aufbewahrung. Wegen des Verkehrsverstoßes kann zusätzlich eine Strafe folgen.

Wer die Abschlepprechnung bezahlt, hat damit also nicht automatisch auch eine mögliche Parkstrafe erledigt. Umgekehrt ersetzt ein Rechtsmittel gegen die Strafe nicht automatisch den Einwand gegen einen Kostenbescheid. Die Verfahren werden getrennt geführt.

Wo du dein Auto wiederbekommst

Die städtische Verwahrstelle befindet sich in 1110 Wien, Jedletzbergerstraße 1, beim Autobahnknoten Simmeringer Haide. Abgeschleppte Fahrzeuge mit Kennzeichen können dort Montag bis Sonntag rund um die Uhr abgeholt werden. Du musst dafür also nicht bis zum nächsten Werktag warten.

Für die Abholung brauchst du einen Lichtbildausweis und den Zulassungsschein oder Typenschein. Liegen die Dokumente im Auto oder soll jemand anderes den Wagen abholen, kläre die Vorgangsweise vorher telefonisch. Das erspart eine möglicherweise vergebliche Anfahrt.

Bezahlt werden kann bar, mit Bankomat- oder Kreditkarte. Für Fahrzeuge ohne Kennzeichen gelten andere Abholzeiten; dafür ist eine vorherige telefonische Terminvereinbarung vorgesehen.

Dieses Detail beim Halteverbot kann entscheidend sein

Besonders ärgerlich ist die Situation nach einer Reise: Du hast dein Auto auf einem erlaubten Platz abgestellt, während deiner Abwesenheit werden mobile Halteverbotstafeln aufgestellt. Später ist der Wagen weg.

Stand das Auto bereits rechtmäßig dort, bevor die Tafeln aufgestellt wurden, kann die Kostenpflicht entfallen. Die Stadt weist auf diesen Fall ausdrücklich hin. Allerdings kommt es auf die Umstände an: Das Gesetz berücksichtigt etwa, ob die spätere Entfernung vorhersehbar war. Eine pauschale Garantie für kostenloses Abschleppen gibt es deshalb nicht.

Anders liegt der Fall, wenn die Tafel beim Abstellen bereits sichtbar war, das Verbot aber erst später beginnt. Wer am Abend parkt, obwohl für den nächsten Morgen ein Halteverbot ausgeschildert ist, kann sich nicht allein darauf berufen, beim Abstellen noch legal gestanden zu sein.

Bei einem Streit sind deshalb Aufstellzeitpunkt, Beschilderung und Abstellzeitpunkt wichtig. Fotos, Zeugen und das Aufstellprotokoll können helfen, den Ablauf nachzuvollziehen.

Auch kurz in der Ladezone kann teuer werden

„Ich war nur schnell etwas holen“ schützt nicht verlässlich vor einer Abschleppung. Blockierte Zufahrten zu Ladezonen oder Garagen gehören zu den gesetzlich genannten Verkehrsbeeinträchtigungen. Ob eine Entfernung zulässig war, hängt vom konkreten Fall ab.

Ein gerade nicht sichtbarer Lieferwagen macht eine Ladezone nicht automatisch zum freien Parkplatz. Achte auf die Zusatztafeln und die angegebenen Zeiten. Auch an Sonn- und Feiertagen gelten die jeweils ausgeschilderten Verbote. Ein Parkpickerl oder bezahlter Parkschein hebt sie nicht auf.

Was du vor dem Bezahlen wissen solltest

Hältst du die Kostenforderung für unberechtigt, kannst du einen Kostenbescheid verlangen. Das Fahrzeug muss auch ohne sofortige Bezahlung gegen bescheidmäßige Vorschreibung ausgefolgt werden. Die Forderung verschwindet dadurch nicht; sie kann aber im vorgesehenen Verfahren geprüft werden.

Gegen den von Wien vorgesehenen Kostenmandatsbescheid ist innerhalb von zwei Wochen ab Zustellung eine schriftliche Vorstellung bei der ausstellenden Stelle möglich. Aktenzahl, Begründung und vorhandene Belege gehören dazu. Beachte die Rechtsmittelbelehrung deines Bescheids und hole bei Unsicherheit früh Rechtsberatung ein. Nach einer Zahlung kann die Rückforderung komplizierter werden.

Den Wagen solltest du trotzdem rasch abholen. Während du die Berechtigung der Rechnung klärst, können sonst weitere Verwahrkosten hinzukommen. Sichere die Unterlagen und fotografiere bei der Übernahme auch mögliche Schäden am Fahrzeug.