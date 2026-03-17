Abwasch per Hand schädlich – Forscher schlagen Alarm

Ein alltäglicher Handgriff, ein unsichtbarer Effekt: Was Küchenschwämme im Abwasser hinterlassen, überrascht Forscher.

Küchenschwämme setzen beim täglichen Abwasch messbare Mengen an Mikroplastik frei – und das in einem Ausmaß, das laut einer aktuellen Studie in der Summe erheblich ins Gewicht fällt. Forscher haben errechnet, dass bei flächendeckendem Einsatz eines bestimmten Schwammtyps landesweit bis zu 355 Tonnen Mikroplastik pro Jahr durch Materialverlust entstehen könnten. Selbst nach dem Durchlaufen von Kläranlagen verbleiben den Berechnungen zufolge jedes Jahr mehrere Tonnen in der Umwelt – eingetragen über das Abwasser beim Händewaschen von Geschirr.

Die Universität Bonn, die den Befund am Dienstag bekanntgab, weist zudem darauf hin, dass die freigesetzte Menge stark vom Kunststoffgehalt des jeweiligen Schwamms abhängt. Je nach Typ liegt sie zwischen 0,68 und 4,21 Gramm pro Person und Jahr.

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Wasserverbrauch dominiert

Trotz dieser Zahlen stufen die Wissenschaftler die Mikroplastikemission durch Schwämme in der Gesamtbetrachtung als nachrangig ein. Der weitaus größere Anteil der Umweltbelastung beim Handspülen – zwischen 85 und 97 Prozent – geht demnach auf den Wasserverbrauch zurück. Aus diesem Grund empfehlen die Experten vor allem, beim Abwasch sparsamer mit Wasser umzugehen.

Ergänzend dazu raten sie zur Wahl von Schwämmen mit niedrigem Kunststoffanteil sowie zu einer möglichst langen Nutzungsdauer, da eine verlängerte Lebensdauer den Gesamtverbrauch an Ressourcen spürbar reduziert.

Methodik der Studie

An der Untersuchung waren neben der Universität Bonn auch das Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik in Oberhausen sowie die Universität Leiden in den Niederlanden beteiligt. Die Forschenden kombinierten maschinelle Labortests mit dem Gerät namens Spongebot mit Alltagsbeobachtungen durch freiwillige Laienforscher, die einen von drei Schwammtypen im regulären Gebrauch einsetzten und ihren Verbrauch dokumentierten. Anschließend wurde der Materialverlust der Schwämme ausgewertet.

Die in der Fachzeitschrift Environmental Advances erschienene Studie ermögliche durch diese Verbindung zweier Methoden, so die Universität Bonn, eine deutlich realitätsnähere Abschätzung der Mikroplastikfreisetzung. Abwaschschwämme seien als potenzielle Mikroplastikquelle im Haushalt trotz verbreiteten Einsatzes bisher wenig untersucht.