Acht Stunden Blackout: In Serbien gehen heute vielerorts die Lichter aus

In Serbien gehen heute vielerorts die Lichter aus, stundenlang. Netzarbeiten treffen Stadt und Dörfer, in Pilica sogar Schule und Busverkehr.

In Teilen der Bezirke Moravica und Zlatibor wird heute, Mittwoch, 4. November, der Strom abgeschaltet. Anlass sind geplante Arbeiten am Netz. Betroffen sind Čačak, Gornji Milanovac und Bajina Bašta.

Wie die Elektrodistribucija Srbije mitteilt, sind mehrere Unterbrechungen vorgesehen, die zeitlich versetzt stattfinden. Je nach Ort dauern die Ausfälle mehrere Stunden und fallen in die Zeit zwischen Vormittag und Nachmittag.

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Betroffene Gebiete

Die Arbeiten machen in ausgewählten Straßen und Ortschaften planmäßige Abschaltungen nötig. Das trifft städtische Bereiche von Čačak, mehrere Dörfer der Gemeinde Gornji Milanovac und die Ortschaft Pilica in der Gemeinde Bajina Bašta. Dort geht ein Niederspannungsabgang vom Netz, über den die Schule und der Busverkehr versorgt werden.

Genaue Abschaltzeiten

In Čačak sind die Verbraucher in der Dragana-Vranica-Straße sowie von der Banjalučka-Straße bis zur Vojvode-Stepe-Straße von 8 bis 16 Uhr ohne Strom. In Gornji Milanovac wird von 9 bis 16 Uhr abgeschaltet. Betroffen sind dort Nakučani, Šilopaj, Kriva Reka, Davidovica, Cerova und Mutanj.

Im Bezirk Zlatibor bleibt in Bajina Bašta die Ortschaft Pilica von 8.30 bis 15 Uhr ohne Strom, konkret am Niederspannungsabgang für Schule und Busverkehr. Enden die Arbeiten früher als geplant, kann der Strom bereits vor Ablauf der angekündigten Zeit wieder eingeschaltet werden.

Bei schlechter Witterung können die Arbeiten verschoben werden.