Achtjährige kauft Energydrink beim McDonald’s in Österreich – niemanden stört´s

Ein Energydrink, ein Klick – kein Widerspruch. Was eine Achtjährige bei McDonald’s problemlos kaufen konnte, alarmiert nun Verbraucherschützer.

Ein Klick am Bestellterminal, kurz an die Theke – fertig. So unkompliziert gelangte eine achtjährige Testkäuferin der Verbraucherschutzorganisation foodwatch Österreich bei McDonald’s an einen Energydrink. Seit April bietet die Fast-Food-Kette, die bei Kindern nicht zuletzt durch Happy Meals und Gewinnspiele besonders beliebt ist, den sogenannten „Tropical Energy Refresher“ an – beworben mit jugendaffinen Slogans wie „Main Character Energy“.

foodwatch Österreich schickte drei Testkäufer im Alter von acht, elf und 14 Jahren in mehrere Filialen in Wien und Umgebung. Das Ergebnis war eindeutig: In sämtlichen besuchten Filialen erhielten die Kinder das Getränk ohne jede Beanstandung – kein Altersnachweis wurde eingefordert, keine Nachfrage nach dem Alter gestellt, kein Hinweis auf den hohen Koffeingehalt gegeben.

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Hoher Koffeingehalt

Auf eine schriftliche Anfrage von foodwatch hin bestätigte McDonald’s, dass das Produkt 31 mg Koffein pro 100 ml enthält. Ein handelsüblicher Becher kommt damit auf rund 93 mg Koffein – und liegt damit über dem Koffeingehalt einer 250-ml-Dose Red Bull. Für ein durchschnittliches zwölfjähriges Kind entspricht diese Menge nahezu 80 Prozent der empfohlenen täglichen Höchstdosis.

Bis zu diesem Zeitpunkt war der Koffeingehalt weder auf der Produktwebsite noch an den Bestellkiosken ausgewiesen. Verbesserungen kündigte McDonald’s erst nach der Anfrage an.

Fehlende Altersgrenze

Da Österreich bis heute über keine gesetzliche Altersgrenze für den Verkauf von Energydrinks verfügt, können Kinder diese koffeinhaltigen Produkte ungehindert erwerben – obwohl Mediziner seit Jahren nachdrücklich auf die damit verbundenen Gesundheitsrisiken hinweisen. Energydrinks können bei Kindern Schlafstörungen, Nervosität, Angstzustände, Herzrasen, Herzrhythmusstörungen sowie Konzentrations- und Lernprobleme auslösen.

Das österreichische Gesundheitsministerium sprach sich im November 2024 öffentlich für die Einführung eines Mindestalters von 18 Jahren aus, verwies dabei jedoch auf die Zuständigkeit der Bundesländer im Rahmen der Jugendschutzgesetze. Bislang existiert in Österreich keinerlei gesetzliche Regelung zum Verkauf dieser Produkte, abgesehen von einem verpflichtenden Warnhinweis und der Angabe des Koffeingehalts auf der Verpackung.

Zahlreiche europäische Länder haben darauf bereits reagiert: In Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Bulgarien und Ungarn gilt ein gesetzliches Mindestalter von 18 Jahren für den Kauf solcher Getränke, in Norwegen liegt die Grenze bei 16 Jahren. Eine vergleichbare Regelung existiert in Österreich bislang nicht.

foodwatch Österreich richtet sich mit einer Petition an die Politik und verlangt die gesetzliche Einführung einer Altersgrenze für den Verkauf von Energydrinks.