Achtung, Eigentor, Herr Kurz!

Egal was man von seiner Politik inhaltlich halten mag: Bundeskanzler Sebastian Kurz war bis gestern einer der Europameister unter den Krisenmanagern.

Er präsentierte, sich auf die Kompetenzen der Experten berufend, in der Coronavirus-Krise als ein stabiler Sicherheitsmanager – um nicht zu sagen als Feuerwehrmann, Arzt und Anwalt der Vernunft zugleich. Gegner zeigten sich plötzlich „dankbar“ und aus Deutschland hagelte es wieder Lob für den „jungen Austrokanzler“. Sogar die Geschehnisse rund um Ischgl, in die seine Parteikollegen verwickelt sind, schienen ihm nichts anhaben zu können. Er gab sich situationsentsprechend souverän, während seine politischen Gegner gar keinen Zündstoff und auch nicht wirklich eine gescheit bespielbare Bühne hatten, um gegen den Regierungschef zu punkten. Bei allem Respekt für die Wiener Stadtregierung: Die Bundesgärten sind kein schwergewichtiges Thema, welches Sebastian Kurz oder seiner Regierung wirklich das Leben schwer machen kann.

Eigentor, das drei Tore wiegt

Aber – wider Erwarten – dauerte die Führung nur bis gestern. In der Fußballersprache gesprochen: Sebastian Kurz hat eine bombensichere 2:0-Führung verspielt. Jetzt steht es zumindest 2:2, wenn nicht 2:3. Und es waren Eigentore, besser gesagt ein Eigentor, welches so viel wiegt wie zumindest zwei und eigentlich drei Tore…

Doch, worum geht es? Gerade im Moment als das Kollektiv der Menschen die Bedeutung einer gemeinsamen und solidarischen Gesellschaft verinnerlicht, gerade dann wenn die Mehrzahl der Leute mehr denn je sieht wie wichtig Zusammenhalt und gegenseitige Wertschätzung ist, gerade dann wen man sieht, wer den letztendlich das System trägt und ohne wen es in der Krise wirklich nicht geht. Ja, gerade dann passiert dem jungen Kanzler ein kapitaler, fundamentaler Fehler: Er dankt in einem an die Nation gerichteten Tweet ausschließlich „den Österreicherinnen und Österreichern“.

Nein, er hat nicht die Frauen vergessen: Das tut bereits vor vollen Stadien ein anderer Promi aus dem Ethno-Schlagerrock-Showgeschäft, wenn er mal die Hymne singt. Aber Sebastian Kurz hat sehr wohl die Menschen ausgelassen in seinem Dank, die keinen rot-weiß-roten Pass haben, aber hier leben. Und auch die, die einen haben, sich vielleicht ja sogar als ÖsterreicherInnen fühlen, hier aufgewachsen sind und Österreich ihr zuhause nennen, aber sich nie wie Einheimische fühlen konnten. Aufgrund vielerlei Faktoren. Unter anderem weil sie von kleinauf, wie viele Menschen aus unserer Community, anders wahrgenommen wurden und keinen „typisch österreichischen“ Namen haben.

Wer spielt im #TeamÖsterreich?

Viele Menschen mit sogenannten Migrationshintergrund haben vor diesem Tag den Hashtag „TeamÖsterreich“ verwendet: Es war ein Tag, der etwas Gemeinsames symbolisiert hat – bis zum besagten Kanzler-Tweet. Denn dieser wirft folgende Frage auf: Spielt der jetzt durch die Krise arbeitslose Kebabverkäufer auch im Teamösterreich – oder nur der ebenso vor dem Ruin stehende österreichische Gastronom? Sind wir da alle, wirklich alle dabei? Man stelle sich vor, ÖFB-Teamchef Franco Foda sei Bundeskanzler und würde sich nach einem Sieg nur bei Hinteregger, Grillitsch, Baumgartlinger und Co bedanken und Arnautović, Alaba und Ilsanker nicht nennen.

„ES SIND OFT DIE FRAUEN UND VIELE DAVON MIT MIGRATIONSHINTERGRUND, DIE – IN NICHT SO GUT BEZAHLTEN BERUFEN – DIESES SYSTEM AM LEBEN HALTEN.“

Im Fußball-Nationalteam gibt es diese Probleme oft nicht: Dort ist eher der Gegenteil der Fall und es passiert schon mal, dass sich jemand serbisch-orthodox bekreuzigt und gleichzeitig den Adler auf der Brust nach dem Tor küsst. Genauso wie jetzt während der Coronavirus-Krise vor allem MigrantInnen, oft Frauen und oft in nicht so gut bezahlten Berufen, dieses System am Leben halten. Es gibt viele Türkinnen, die Supermarktheldinnen sind, dann die Pflegekräfte aus Tschechien, die uns den Arsch abwischen und der orangeuniformierte Dragan, der auch noch in Zeiten von Corona mit dem MA48-Müllfahrzeug vorbei kommt.

Jetzt wird jemand dagegen kontern und sagen: Die Ausländer, die sich damit ausgeschlossen fühlen, sollen sich doch auch endlich angesprochen fühlen und die Rede vom Kanzler sei ja so „super-inklusiv“ gewesen, weil er ja im Grunde allen den Status Österreicher zusprechen wollte. Nein, das war sie nicht. Und nein, viele fühlen sich leider noch immer nicht als ÖsterreicherInnen hierzulande – auch nach Jahrzehnten nicht, so gut sie auch Dialekt sprechen und so sehr sie hier ihr ganzes soziales und privates Leben haben.

Leider sind wir auf dieser gemeinsamen Reise zum noch stärkeren „Wir-Gefühl“ gestern wieder einige Stufen zurückgefallen.

Stufen? Nein, Stockwerke. Schade!