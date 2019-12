Achtung vor Fälschungen auf Amazon & Co.!

Laut des Handelsverbandes kommt es immer häufiger zu Plagiastvorfällen und Markenrechtsverletzungen beim Onlineversandhändler Amazon. Der Aufschrei heimischer Betriebe lässt nicht lange auf sich warten.

Medienberichten zufolge sei bereits jeder dritte “Top-Seller” auf Amazon eine Fälschung, welche vorwiegend in China produziert werden. Der Handelsverband fordert nun konkrete Gegenmaßnahmen gegen derartige Machenschaften.

“Unseriösen Anbietern wird es offensichtlich leicht gemacht, ein Plagiat unter vielen verschiedenen Unternehmensregistrierungen anzubeiten”, so Rainer Will, Geschäftsführer des Österreichischen Handelsverbandes. So werden bei Online-Händlerin, wie Amazon vermeintlich gleiche Produkte unter einem fremden Markennamen verkauft.

Diesen Machenschaften Einhalt zu gebieten, gestaltet sich aber als ausgesprochen schwierig, da Anbieter ihre Marken auf Amazon erst registrieren und nachweisen müssen, dass sie diese rechtlich durchsetzen dürfen, bevor man einen Plagiat-Vertreiber anzeigen kann und er gesperrt wird.

Allerdings wird das Produkt dann häufig nur wenige Stunden später unter einem anderen Verkäuferkonto erneut angeboten, was laut Will das Problem eines kriminellen “Pseudo-Webshop-Paradieses” hervorruft.