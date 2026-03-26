Adriaperle räumt ab: Höchste EU-Auszeichnung für nachhaltigen Tourismus

Dubrovnik war einst Sinnbild des Massentourismus – jetzt trägt die Adriastadt den höchsten Nachhaltigkeitstitel der EU.

Dubrovnik ist mit der höchsten Auszeichnung der Europäischen Kommission für kleine Tourismusdestinationen geehrt worden. Der Titel „Europäischer grüner Pionier des intelligenten Tourismus 2026″ wurde am Donnerstag im historischen Ambiente der Dubrovniker Lazaretten feierlich überreicht – eine Anerkennung, die die kroatische Adriastadt als Vorreiterin im nachhaltigen und zukunftsorientierten Tourismus ausweist.

Im Wettbewerb um diese Auszeichnung setzte sich Dubrovnik gegen sieben weitere europäische Destinationen durch: Geestland aus Deutschland, Ibiza aus Spanien, Laois aus Irland, Mariagerfjord und Rebild aus Dänemark, Marmaris aus der Türkei sowie Tartu aus Estland. In der Kategorie der großen Tourismusdestinationen mit mehr als 100.000 Einwohnern ging der Titel an die finnische Stadt Tampere.

Frankovics Botschaft

Bürgermeister Mato Frankovic erinnerte bei der Verleihung an das Jahr 2017, als Dubrovnik international als Paradebeispiel für unkontrollierten Massentourismus galt. Das eigentliche Problem sei jedoch nie die schiere Besucherzahl gewesen, sondern deren ungleichmäßige Verteilung über das Jahr. „In Dubrovnik sind alle willkommen – nach klaren Regeln und Vorschriften. Nachhaltigkeit ist ohne verbindliche Rahmenbedingungen schlicht nicht möglich“, betonte Frankovic.

Die Vertreterin der Europäischen Kommission, Andreea Staicu, überreichte die Auszeichnung persönlich und würdigte dabei den Beitrag Dubrovniks zur gemeinsamen europäischen Nachhaltigkeitsagenda. „Sie haben die Vision, den Ehrgeiz und das Engagement bewiesen, mit denen Sie unsere Jury überzeugt haben“, sagte Staicu.

EDEN-Wettbewerb

Der Preis geht auf den 2007 von der Europäischen Kommission ins Leben gerufenen Wettbewerb „Europäische Destinationen der Exzellenz“ (EDEN) zurück. Vor Dubrovnik wurden Grosseto in der Toskana für das Jahr 2024 sowie Benidorm in der valencianischen Gemeinschaft für 2025 ausgezeichnet. Kriterien für die Vergabe sind unter anderem Exzellenz in den Bereichen Nachhaltigkeit, digitale Transformation, intelligente Mobilität, Energieeffizienz sowie der Schutz des kulturellen und natürlichen Erbes.