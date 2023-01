Alles, was man über das OASIS-System wissen muss

Ein neues Jahr bedeutet in der Regel auch, dass neue Gesetze oder Verordnungen in Kraft treten. Das gilt beispielsweise auch für die Glücksspielbranche bei unseren deutschen Nachbarn. Der deutschsprachige Markt mit Deutschland, Österreich und der Schweiz gehört zu den größten Glücksspielmärkten in Europa. Doch da die rechtliche Situation des Glücksspiels beispielsweise in Deutschland lange Zeit nicht abschließend geklärt war, wurde im Sommer 2021 eine Glücksspielverordnung erlassen.

Dementsprechend wird ab Januar auch das OASIS-Sperrsystem aktiv. Was es mit diesem System auf sich hat und wo man Online Casinos ohne OASIS 2023 findet, erklären wir im Folgenden.

Spielerschutz steht im Fokus

Das Glücksspiel hat insbesondere in den letzten beiden Jahren einen enormen Wachstumsschub hingelegt. Die technischen Entwicklungen ermöglichen es, immer und überall, eine Runde im Online Casino zu spielen. Um diesen stetig wachsenden Markt besser kontrollieren und den Spielern mehr Sicherheit gewährleisten zu können, wurde im Sommer 2021 ein neues Glücksspielgesetz in Deutschland verabschiedet.

Während die BRD bislang keine eigenen Glücksspiellizenzen angeboten hat und die Anbieter somit auf ausländische Lizenzen, wie beispielsweise aus Malta oder Curacao setzen mussten, ist nun auch möglich, unter einer offiziellen deutschen Lizenz an den Start zu gehen. Allerdings ist die Vergabe dieser Lizenz an eine Reihe von Auflagen geknüpft, welche die Anbieter umsetzen müssen.

Welche Auflagen müssen die Online Casinos umsetzen?

Eine der wesentlichen Neuerungen ist die Einführung des OASIS-Sperrsystems. Auf diese neue Funktion wollen wir gleich noch näher eingehen. Doch neben OASIS kommen noch weitere Änderungen auf die Online Casinos und deren Spieler zu. So dürfen Online Casinos mit einer deutschen Lizenz keine Live-Casinospiele mehr anbieten.

Zudem werden Einsätze bei Slotgames auf maximal einen Euro pro Spin begrenzt. Die Einführung der 5-Sekunden-Regel sorgt dafür, dass zwischen jedem Spin mindestens fünf Sekunden vergehen müssen. Zusätzlich wird die Autoplay-Funktion abgeschafft. Weitere Limits betreffen monatliche Ein- und Auszahlungen. Außerdem ist ein Casino mit deutscher Lizenz zu mehr Transparenz verpflichtet. Dementsprechend müssen Spieler regelmäßig über Gewinne und Verluste informiert werden.

Dies sind die wesentlichen Änderungen auf einen Blick:

· 5-Sekunden-Regel für Slots

· 1 € Einsatzlimit für Slots

· monatliches Limit für Ein- und Auszahlungen

· keine Live-Tischsspiele

· kein Autoplay

· OASIS-Spielsperre

Mehr Spielerschutz durch OASIS?

Neben diesen Veränderungen, die das Spiel direkt betreffen, sind die Casinos mit deutscher Lizenz dazu verpflichtet, eine weitere Maßnahme für den Spielerschutz einzuführen. Bei dem OASIS-System handelt es sich um ein spielformübergreifendes Sperrsystem, welches bundesweit bei allen Casinos mit deutscher Lizenz zum Einsatz kommt.

OASIS ermöglicht es gefährdeten Spielern, sich selbst zu sperren oder durch Dritte gesperrt zu werden. Die Sperre dauert je nach Absprache zwischen drei und 12 Monate. Sie gilt bundesweit für alle Glücksspielangebote mit deutscher Lizenz bzw. alle Anbieter, die OASIS installiert haben. Nach Ablauf der Sperrfrist muss der betroffene Spieler die Aufhebung der Sperre selbst beantragen, andernfalls läuft sie weiter. Eine andere Möglichkeit ist die temporäre Selbstsperre durch den Panic-Button. So sind alle Anbieter mit einer deutschen Lizenz dazu verpflichtet, in allen Spielen ein gut sichtbaren Button zu installieren, mit dem das Spiel sofort abgebrochen werden kann und eine 24-Stunden-Sperre in Kraft tritt.

Selbstkontrolle auch in anderen Ländern

Das Prinzip der freiwilligen Selbstkontrolle kommt auch in anderen Ländern zum Einsatz. Im Vereinten Königreich beispielsweise wird das sogenannte GAMSTOP-System eingesetzt. Hier können Spieler, die sich für gefährdet halten, eine Sperre für einen selbstgewählten Zeitraum beantragen. Dieser kann zwischen sechs Monaten und fünf Jahren variieren.

Ähnlich wie beim deutschen OASIS-System müssen die Spieler die Aufhebung der Sperre selbst beantragen. Ein weiteres Land, welches eine spielformübergreifende Spielsperre anbietet, ist Schweden. SPELPAU.SE ist ebenfalls verpflichtend für alle schwedischen Anbieter. Hier haben die Spieler ebenfalls die Möglichkeit, sich für einen Zeitraum von einem, drei oder sechs Monaten sperren zu lassen. Anders als bei OASIS und GAMSTOP, werden Betroffene nach Ablauf der Sperre automatisch freigeschaltet. Damit gesichert ist, dass die Sperre eingehalten wird, müssen die Spieler ihre Identität per Online-Check verifizieren.

Online Casinos ohne OASIS

Das OASIS-System kommt in erster Linie in deutschsprachigen Online Casinos mit deutscher Lizenz zum Einsatz. Allerdings haben Spieler in Deutschland oder Österreich natürlich weiterhin die Möglichkeit, in Casinos ohne OASIS zu spielen. So gelten die Anbieter mit Lizenzen aus Malta (MGA) oder Curacao (CGCB) in der Regel zu den liberaleren, aber ebenso sicheren Online Casinos.

Die Limits für Ein- und Auszahlungen oder Einsätze liegen hier für gewöhnlich wesentlich höher, als bei den Casinos mit deutscher Lizenz. Regelmäßige Tests und Bewertungen von unabhängigen Seiten zeigen, dass die Anbieter ohne OASIS nicht minder seriös arbeiten. Die liberaleren Bestimmungen legen das Glück ganz in die Hände der Spieler.

Weitere Vorteile von Casinos ohne OASIS

Online Casinos ohne OASIS bzw. ohne deutsche Lizenz haben auch noch weitere Vorteile. So können diese Anbieter in der Regel ein breiteres Spielangebot präsentieren. Das gilt insbesondere für die beliebten Live-Casino-Spiele. Tischspiele wie Poker, Blackjack oder Roulette werden per Livestream mit einem echten Croupier auf den PC oder Smartphone übertragen. Live-Casino-Angebote sind in Casinos mit deutscher Lizenz nicht mehr möglich. Darüber hinaus bieten Online Casinos ohne deutsche Lizenz auch zahlreiche progressive Jackpot Slots an, bei denen die Spieler Gewinne in zweifacher Millionenhöhe abräumen können.

Auch wenn das OASIS-Sperrsystem 2023 richtig durchstarten soll, haben die Spieler innerhalb der Europäischen Union weiterhin die Wahl, auf welches Casino bzw. auf welche Lizenz sie setzen. Finden Sie jetzt das passende Online Casino.