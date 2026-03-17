Altersgrenze fix, aber Latein spaltet die Koalition

Monatelang stockten die Verhandlungen – nun rückt ein Durchbruch in greifbare Nähe. Ein Detail sorgt aber noch für Zündstoff.

Nach monatelangem Ringen zeichnet sich in der Koalition eine Einigung beim Thema Altersgrenze für soziale Netzwerke ab. Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, soll der Kompromiss spätestens in der kommenden Woche stehen. Erste Details könnten bereits morgen öffentlich werden – spätestens jedoch im Rahmen des nächsten Ministerrats.

Die Debatte beschäftigt die Regierungsparteien schon seit geraumer Zeit. Experten hatten wiederholt eine verbindliche Altersgrenze eingefordert, stießen politisch aber immer wieder auf Widerstand. Der Berufsverband Österreichischer Psychologinnen und Psychologen unterstützt ein Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige als wichtigen Schritt zum Schutz junger Menschen in einer sensiblen Entwicklungsphase. Besonders die NEOS positionierten sich klar gegen eine „rot-weiß-rote Insellösung“ und brachten das Vorhaben damit zwischenzeitlich nahezu zum Erliegen.

Annäherung der Positionen

In jüngster Zeit kam jedoch wieder Schwung in die Verhandlungen, und die Positionen innerhalb der Regierung scheinen sich seither merklich angenähert zu haben. Einiges steht bereits fest: ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker befürwortet eine Altersgrenze von 14 Jahren und tritt darüber hinaus für eine Klarnamenpflicht im Internet ein.

Auch die NEOS zeigen sich grundsätzlich kompromissbereit – allerdings knüpfen sie ihre Zustimmung an konkrete Bedingungen. So soll die Altersgrenze mit einer Reform des Lehrplans einhergehen, mit dem erklärten Ziel, die Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler zuvor zu stärken, wie aus Regierungskreisen verlautet.

Offener Konfliktpunkt

Ein offener Konfliktpunkt bleibt dennoch bestehen: Die ÖVP lehnt die von den NEOS ins Spiel gebrachten Kürzungen beim Fach Latein ab, weshalb die Verhandlungen an dieser Stelle noch andauern.

SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler bekräftigte unterdessen auf dem Parteitag, dass ein konkreter Gesetzesvorschlag „bis zum Sommer“ vorliegen soll.